＜高校生の内科受診＞親は付き添う？付き添わない？診察の同席／待合室で待機の判断目安は
高校生になると、病院受診の際に「親はどこまで関わるべきか」で迷うママもいるのではないでしょうか。今回の投稿者さんも、高校1年生の息子さんが内科を受診する際の付き添い方について、これでよいのかと疑問を抱いていました。
『高1息子が内科に受診するとき、親はどうしている？ 受付までは一緒にして、看護師に呼ばれて体重を測るとか、医師と話すのは子どもだけ。私は待合室にいるけれど、こんな感じでいいのかな？』
「高校生でも付き添う」派の声
少なくなかったのは、「年齢にこだわらず付き添う」という意見です。
『高校生だからと線引きするのはやめた。子どもの成長には個人差があるし、イヤがらないなら一緒に行っちゃう』
『高熱や腹痛でぐったりしているときは、説明もできないから診察室まで一緒に入る』
とくに子どもが「説明をきちんと理解できているか不安」「聞き忘れが多い」という理由から、診察内容を一緒に確認するため同席するママも目立ちました。なかには、レントゲン結果について思わぬ説明を受け、親が同席していて助かったという声もあります。
『捻挫で整形外科に行ったら、古い骨折の痕があると言われて、心当たりがなくて焦った。親がいないと対応できなかったと思う』
本人にも心当たりがないのなら、ビックリしてしまいますよね。お子さんもママがいて心強かったことでしょう。また初診なら親が必須との声もありました。病歴や薬のことなどはママが説明したほうがスムーズかもしれません。病状、治療法の相談や説明があるとわかっている場合は、親が同席したほうがよさそうです。
「基本はひとりで」派の考え
一方で、「基本は子どもだけで行かせる」という家庭もあります。
『かかりつけで家から近い病院なら、ひとりで行かせている』
『うちの娘は高2だけれど基本的にひとりで行くよ』
『中学生までは小児科だけれど、高校生からは大人と同じ扱いだから歩いて数分の近所の内科はひとりで行かせるわ』
皮膚科や眼科、歯科などは比較的にひとり受診をする声が聞かれ、「症状が軽い場合は自立の練習」と捉えているママもいました。ただし、発熱や内科受診の場合は付き添うという線引きをしている家庭も少なくありません。
病院の方針で対応が変わる
意見のなかで共通していたのは、「病院によって対応が違う」という点です。
『高校生でも保護者同伴必須と言われる病院がある』
『大学生になって検査を受けることになり、病院までは一緒に行った。外に出ていますって言ったら、保護者は病院にいてくださいって言われたわ』
『高2。皮膚科は大丈夫でも、内科や耳鼻科は親が必要だった。病院によって違う』
高校生でしっかりしているとはいえ、未成年です。親に付き添いが必要と考える病院もあります。高校生をひとりで行かせる場合は、必ず受付時に確認する、もしくはママが待合室に待機しておくことで、急な呼び出しにも対応できるという安心感があるようです。
あくまで子ども主体が大切
付き添い派・ひとり派を問わず、ママたちが強調していたのが「主役は子ども」という考え方でした。
『子どもが話しているのに、親が横から答えるのはよくない。言い忘れたことだけフォローする程度がちょうどいい』
『息子が中高生の頃は、待合室までは一緒にいて、診察室には「私、入る必要ありますか？」って聞いていたよ。入らなかったときは、会計を待つ間に息子から話を聞いた』
『小学生までは症状はこちらが伝えつつ高学年からは子どもに振るようにしていた。中学生からは一緒に診察室入るけれど、後ろに立って黙っていた。子どもは基本自分で伝えていたよ』
このように子どもひとりで受診できるよう、練習をさせていたママもいました。高校生ともなれば、自分の症状を説明する力も育てたい時期。親はサポート役に徹する姿勢が大切だと感じている人が少なくないようです。しかし検査などをしていいのか確認があるため、待合室にはいたほうがいいと考えるママもいました。
高校生、自立と見守りのバランスが鍵
高校生では症状の重さ、病院の方針、そして何より子どもの状態によって、付き添い方は自然と変わるようです。投稿者さんのように受付まで同行し、必要に応じて距離を調整するやり方は、ムリのない選択のひとつでしょう。未成年の場合、親の付き添いは病院によって方針が変わるようです。大切なのは、年齢や世間の目で判断するのではなく、子どもが安心して受診できる形を選ぶことではないでしょうか。少しずつ任せながら、必要なときには手を差し伸べてはいかがでしょう？ そのバランスこそが、高校生の「自立」と「見守り」をつなぐ鍵なのかもしれません。
編集・みやび イラスト・松本うち