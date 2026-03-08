女王・佐久間朱莉が逃げ切りで開幕戦V 小祝さくらは復帰戦で12位
＜ダイキンオーキッドレディス 最終日◇8日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の最終ラウンドが終了した。昨季の年間女王・佐久間朱莉が3バーディ・1ボギーの「70」をマーク。トータル16アンダーで逃げ切り、ツアー通算5勝目を果たした。
〈連続写真〉ゆーーっくり上げるから曲がらない！ 佐久間朱莉の最強スイング
前半は3バーディ・1ボギーと2つ伸ばした。2位と4打差で迎えた後半ではスコアカード通りにパーを並べ、最終18番もパーフィニッシュ。ギャラリーの歓声に右手を挙げて応えた。トータル15アンダー・2位に永井花奈。トータル11アンダー・3位に小林光希、トータル10アンダー・4位に神谷そら、トータル9アンダー・5位には鈴木愛が入った。約8カ月ぶり復帰戦の小祝さくらはトータル6アンダー・12位タイ。3連覇を狙った岩井千怜はトータル6アンダー・9位タイで4日間を終えた。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝した佐久間は2160万円を獲得した。【最終ラウンドの上位成績】優勝：佐久間朱莉（-16）2位：永井花奈（-15）3位：小林光希（-11）4位：神谷そら（-10）5位：鈴木愛（-9）6位：岩井明愛（-7）6位：菅楓華（-7）6位：穴井詩（-7）9位：岩井千怜（-6）9位：柏原明日架（-6）9位：金田久美子（-6）
