＜速報＞渋野日向子は前半大苦戦 2ダブルボギーなどで後退
＜ブルーベイLPGA 最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向子は前半で1バーディ・2ボギー・2ダブルボギーと5つ落とし、トータル3オーバー・35位タイに後退している。
【写真】原英莉花にほっぺを突かれるシブコ
連覇がかかる竹田麗央はトータル7アンダー・5位タイ。古江彩佳、ツアーデビュー戦の原英莉花はトータル3アンダー・12位タイにつけている。笹生優花はトータル2オーバー・32位タイ。西村優菜はトータル4オーバー・43位タイ、デビュー戦の櫻井心那はトータル5オーバー・48位タイで後半をプレーしている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
