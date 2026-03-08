女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが8日までに更新され、俳優の濱正悟（31）が参加したイベントについて紹介した。

同番組は「3/7（土）にびわ湖に春の到来と湖上観光の幕開けを告げる恒例行事「第71回 #びわ湖開き」が滋賀県大津市で行われ、『ばけばけ』で庄田多吉を演じる濱正悟さんが「一日船長」として参加しました」と報告し、操舵室内でポーズを取った濱の船長姿を公開。

さらに、「昨年、『ばけばけ』の撮影はもちろん、他の撮影でもびわ湖周辺に滞在していたので、今回一日船長のお話を伺った時は非常にご縁を感じました。撮影がない日にはびわ湖をながめながら、しばしば散歩を楽しんでいました。本日このようなすてきな機会にて、また、びわ湖に舞い戻ってこられたことをとてもうれしく思っております。うららかで楽しい春の訪れを皆様と心からお祝いし、一日船長を務めさせていただきました」「金曜日の予告で錦織さんの姿が出たと思います。ここ何週間かは熊本編で新しい『ばけばけ』の色が出ていましたが、来週の 23 週は松江の人々がまた登場します。来週から最終回に向けてラストスパートで怒濤（どとう）の展開になっていきます。庄田もまた出てきますので、ぜひ楽しみにしてほしいです」と濱からのコメントも紹介した。

これに対し、フォロワーからは「船長姿素敵ですね」「庄田さんとサワちゃんの仲も気になります」「想像通り、いやそれ以上にカッコいい」「来週は松江の人たちとの再会、とても楽しみです」「庄田さんとはまた一味違う男前ぶりにうっとりしました」「ばけばけ再登場も楽しみにしています」などの声が寄せられた。