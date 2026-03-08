元プロ野球・ヤクルトの外野手コンビ・坂口智隆さんと上田剛史さんがそろって７日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。外野のレギュラー争いを繰り広げた過去を振り返る一幕があった。

今回のテーマは「黄金コンビ」。坂口さんのヤクルト移籍でライバル関係になった２人。この日も坂口さんが「僕が外野の不動のレギュラー」と自己紹介すると、上田さんは「僕は不動の守備固めです」と自虐的に続けて笑いを誘った。

さらに移籍先としてヤクルトを選んだ理由について「センターが上田だから」と明かし、ＭＣの浜田雅功に「坂口、お前、悪いわ」とツッコまれた。

それでも「僕、オリックスを退団させていただいたんですけど、いくつか誘いをいただいて。やっぱり勝負がしたいって言って飛び出したから」と坂口さん。

ここで浜田に「やっぱり、いろいろ（各チームの現状を）調べるわけでしょ？」と聞かれると「そうなんですよ。パッと見たらセンター・上田…。ガラ空きやん！って思って。勝負行けるやん！って思って。よし！決めます！って」と即答。

坂口さんは続けて「でも、（上田さんは）めちゃくちゃ優しかったです。『誰々は地元一緒ですよ』とか、めっちゃつないでくれまして。すごく野球がやりやすくなってしまって、トントン拍子やった」と明かした。ここで浜田に「なんで優しくしたの？」と聞かれた上田さんは「僕もさすがに（坂口さんが）落ち目かなと思ってたんです。（移籍時で）３２歳だったし。そしたら、来た年のオープン戦で４割の打率を残しまして。まったく予定にないキャリアハイを出したんですよ、その年」と回顧。

この言葉に坂口さんは「もう野球がやりやすくてしょうがない。野球がしやすい環境を彼がつくってくれた」と感謝。上田さんは「僕、野球人生でいろいろな失敗があるんですけど、坂口さんに優しくしたことが最大の失敗」とぶっちゃけていた。