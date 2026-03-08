潮干狩りを楽しんだあとに！あさりの下処理＆おすすめメインおかずレシピ

潮干狩りの季節がやってきました。楽しいけれど、あさりの下処理をするのが面倒という人もいるかもしれませんね。今回は、簡単にできる塩抜き法とおすすめおかずをご紹介。

▼ペットボトルが大活躍！簡単塩抜き法

あさりの塩抜きのとき面倒なのが、塩水濃度の調整。500mlのペットボトルを使えば、いちいち計量せずにできて便利です。自家製干物を作るときにもお役立ち。

▼旨みたっぷり「酒蒸し」

春キャベツと一緒に蒸し焼きにしたあさりは、深く優しい味わい。キャベツのシャキシャキ食感とスライスしたにんにくが食欲をソソります。食べ出したらノンストップ！

▼濃厚＆クリーミー「クラムチャウダー」

白ワインで蒸した殻付きあさりは、旨みたっぷり！一滴残さず飲み干したくなるおいしさです。ご飯はもちろん、パスタやパンとの相性もGOOD。



▼ご飯がすすむ！オイスター炒め

あさりとオイスターソースの旨味をたっぷり吸った春雨は、おいしくてボリュームたっぷり！一品でもお腹がいっぱいになる食べ応えで、コスパもバッチリです。







潮干狩りでたくさんとれたあさり。さっそく塩抜きして、おすすめレシピで味わってみてください。とびきりおいしいし、ステキな思い出になること間違いなし。(TEXT:森智子)