２月１７日に５６歳で死去したロックバンド・ＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマー・真矢さんの献花式が８日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで営まれた。午前１１時から午後８時までの入れ替え制で計１０回開催される予定で、初回から大勢のファンが涙ながらに別れを惜しんだ。

メンバーの「彼を温かく送り出す場を一日でも早く設けたい」という意向で開催に至った献花式は、形式にとらわれない服装で参加することが呼びかけられた。ファンはバンドＴシャツやグッズなど思い思いの服装で参列し、参列を終えたファンの中には涙を見せる人が少なくなかった。

インディーズ時代から推しているという５０代女性ファンは、ＬＵＮＡ ＳＥＡをきっかけに仲良くなったという会社の先輩と参列した。真矢さんに向けて「伝える言葉を来る前に色々考えてきた」というが、いざ祭壇の前に立ってみると「ありがとうの言葉しか出てこなかった」という。今後のＬＵＮＡ ＳＥＡについての思いを問うと、「真矢がいないＬＵＮＡ ＳＥＡは複雑な気持ちだけど、真矢を忘れることは絶対ない。真矢のドラムの音は不滅で、これからもＬＵＮＡ ＳＥＡを応援します」と涙した。

参列した女性ファンは「まずは『お疲れさまでした』と伝えました」と真矢さんに言葉をかけたという。「今まで真矢がいないという実感がわかなかったけど、参列して少し理解した」とぼうぜんとした様子。残されたメンバーに向けて「４人とも『無理はしないでね』と伝えたいです。そして『頑張って』と伝えたい」と語っていた。