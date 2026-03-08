元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。二十歳を超えて急にハマったものを明かす場面があった。

リスナーから「博物館や資料館に行くことありますか？」という質問が寄せられた松岡は「俺よく言うんだけどさ、こんなこと言ったら怒られんだろうな、でも言うけどさ」と切り出し、「小中学生の修学旅行で寺なんか見たって面白くも何ともないんだよ、正直な話」と持論を展開した。

「誰々の建てた、祀った寺だ、神社だって大人になって初めていいもんだなって思うものなのよ」と松岡。「でも、しょうがないね、修学旅行なんだからね、そりゃ学ぶんだから」としつつ「だけど、もうちょっと気の利いたところ連れてってくれりゃいいのになって思う。いつも思うんだよね」とした。

さらに「俺も二十歳超えて異常に神社仏閣が好きになり、本当に修学旅行で見たところ、もう1回全部見直したもんね。それこそ東照宮から、清水寺から、全部見直して。“うわーいいもんだな”とか、“あーこんなのあるのか”って、“五重塔ってこういうふうに作ってんだ”とかさ」と語った。