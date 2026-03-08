巨人で180勝を挙げた斎藤雅樹氏（61）が8日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。夏冬通じ日本女子最多の五輪メダル通算10個を獲得したスピードスケートの高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）を大絶賛した。

スピードスケートの世界選手権第3日は7日、オランダのヘーレンフェインで短距離から長距離の4種目総合で争うオールラウンド部門の前半2種目が行われ、今大会限りで現役を退く高木は500メートルは37秒75で1位、3000メートルは4分3秒37で7位となり、総合首位に立った。

スーパー中学生として15歳で10年バンクーバー大会に初出場し、五輪に4度出場。18年平昌の団体追い抜き、22年北京の1000メートルで金メダル。2月のミラノ・コルティナ五輪では500、1000メートルと団体追い抜きで銅メダルを獲得。五輪メダル数は日本女子で前人未到の10個、男子を含めても日本勢歴代3位となった。19年3月に出した1500メートル1分49秒83は現在の世界記録。

斎藤氏は「若い時から凄く見ている。凄く頑張っている。大あっぱれですよ」と大絶賛。桑田真澄氏も「僕も今回、一生懸命応援してました。1500メートルの世界記録保持者ですからね。本当にお疲れ様と言ってあげたいですね。あっぱれお願いします」とコメントしていた。