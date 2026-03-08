■ダイキンオーキッドレディスオープン最終日（8日、沖縄・琉球ゴルフ倶楽部、6610ヤード、パー72）

国内女子ツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディス最終日が琉球ゴルフ倶楽部で行われて、25年年間女王の佐久間朱莉（23、大東建託）が最終日、3バーディ1ボギーのトータル16アンダーで開幕戦優勝、昨年12月に亡くなった師匠・尾崎将司さんに捧げる優勝となった。昨季“女王”で開幕戦Vは03年の不動裕理以来、23年ぶりとなった。

2日目で10バーディノーボギーの“62”のコースレコードタイで首位にたった佐久間、最終日も1番・380ヤードのパー4で約3.5mのパットをしっかり沈めて、バーディスタートとなった。さらに3番・165ヤードのパー3では約8mのバーディパットを決めた。

前半は3バーディ1ボギーと2つスコアを伸ばし、トータル16アンダーで折り返した。後半はバーディチャンスにつけるもパットが決まらず、それでも耐えるゴルフでスコアを崩さずにボギーを叩かなかった。サンデーバックナインは全てパーで最終日は3バーディ1ボギーの２アンダー、トータル16アンダーで開幕戦優勝を飾った。

佐久間はスコアを伸ばせる日にしっかり伸ばし、耐える日はスコアを崩さずにパーを取り続けて、トータル16アンダーと強さを見せつけた。昨年12月に亡くなった師匠・尾崎将司さんに捧げる優勝となった。

佐久間は「後半はなかなかバーディが取れなくて、耐えてのプレーだったんですけど何とか最後勝つことができた」と笑顔を見せた。

そして、去年亡くなった師匠・ジャンボ尾崎さんの話には涙ぐみながら「昨年はいた存在が大きな存在がいなくなってしまったのですごい。オフシーズンもずっと寂しい気持ちでしたし開幕してもやっぱりどこかで心の支えが一つぽっかりと開いてしまった気分でなんかすごい寂しい気持ちでスタートした」と話し、「この4日間はジャンボさんが見守っててくださったのかなと思うので、本当に今シーズンも頑張りますという気持ちで、残りの試合も戦いたいです」と語った。

師匠に伝えたいことを問われると「開幕優勝できたので今シーズンも頑張りますと伝えたい」と誓った。



【ダイキンオーキッドレディス 結果】

優勝）佐久間朱莉 ー16

2位）永井花奈 ー15

3位）小林 光希 ー11

9位）岩井千怜 ー6

12位）小祝さくら ー5

