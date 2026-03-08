「本当に重要な存在になり得る」ファンから人気の27歳日本人MF、まさかの“冷遇”に現地記者が意見「彼が出ていない理由は…」
リーズに所属するＭＦ田中碧は１月末から出場機会がなくなり、プレミアリーグで６試合連続出番なしと苦しんでいる
そんな27歳にとって、８日に開催される２部ノーリッジとのFAカップ５回戦は今後を左右する一戦となるかもしれない。
残留争いをしているリーグ戦を重視し、ダニエル・ファルケ監督が久しぶりに田中を起用する可能性が取り沙汰されているのだ。
リーズの専門メディア『The Leeds Press』によると、グラハム・スミス記者はポッドキャスト『Inside Elland Road』で「本当に重要な存在になり得ると思う」と日本代表MFに期待を寄せている。
「彼が少し勢いをつかみ、調子を取り戻して、自信を身につけられれば、終盤で重要になるかもしれない。特に、サンダーランド戦みたいなホームゲームでね」
「彼が出ていない理由は理解できる。調子が良くなかったからだ。これが自分のラストチャンスだ、この試合で良いプレーができなければシーズンが終わるまで出られない、などと考えて試合に臨んでほしくない。だが同時に、スタメン入りするなら、とても大きなチャンスであり、それをつかまなければいけないということを認識してほしい」
The Leeds Pressは「ファンに人気なのは変わらない。多くのサポーターが、彼はまだこれからリーズでキャリアを復活させられると信じている。だが、クラブ上層部とオーナーは、感情を別にして、実際に今季起きたことに基づいて状況を評価する必要がある」と伝えた。
「途中出場すらさせていないタナカをファルケが信頼していないようだという事実は無視できない。それを踏まえると、夏の売却は分かりやすい決定と思えるだろう」
「リーズは当初の投資を倍額にできる可能性もある。それは財政的な助けとなり、チームを強化するための再投資が可能となる。クラブがためらい、彼を残すと決めた場合、もっと彼の価値が落ちるリスクもある。来季も出場機会を得るのに苦しみ続ければ、なおさおらだ」
果たして、ノーリッジ戦で27歳のサムライ戦士の出番は訪れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
