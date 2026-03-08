篠原涼子が主演を務める日本テレビ系で放送中のドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』公式Instagramでは、日下怜治役で出演するジェシー（SixTONES）の和装姿を公開した。

【写真】ジェシーの美脚がチラリ、貴重な和装ショットを公開

■SixTONESジェシーが和装×ちょんまげ姿を披露

同ドラマ公式Instagramでは、ジェシーが写るオフショットを1点公開。

日本刀の置物や絢爛豪華な装飾が施され、赤いカーペットが敷かれた和室をバックに、ジェシーがちょんまげのカツラをかぶって登場。

縦縞の着物姿で、少しはだけた裾からは脚がちらり。金色の厚い座布団に座って、渋い表情を浮かべたジェシーがカメラ目線で写っている。

テキストでは、「3月8日(日)23:25～『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』ジェシーさん(SixTONES)出演」と、出演情報を告知。

さらに、「趣味嗜好丁半博打！ジェシーさんにまつわる2択のお題を出題！本人が選んだ答えを当てろ！ぜひご覧ください」と番組内容を綴った。

この写真には、「この姿でこんなかっこいいのすごい」「これでもかっこいい不思議」「和装も似合ってる」と褒めるコメントが寄せられた他、「美脚見えてる」「脚きれいすぎ」「お御足が」とジェシーの脚にも注目が集まった。

