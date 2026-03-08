TBS井上貴博アナウンサー（41）が8日、同局「サンデージャポン」（日曜前9・54）に生出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のドジャース大谷翔平投手（31）について語った。

今大会は指名打者登録の大谷だが、井上アナは「アメリカで大谷選手が投げる可能性があるのでは？」と予想した。

「可能性は低いと思うんですけど。自然に考えると、大谷さんはドジャースで開幕ローテーションに入るわけですよ。そこから逆算すると、今の時期に実戦登板しておくっていうのは、ごく自然。今の大会の大会ルールブックをひもとくと、大会本部の許可が得られれば投げていいんです。そうすると決勝戦、アメリカ戦。9回、最大のライバル、アーロン・ジャッジ選手が出てきた。大谷さんが行きたいっていうのはどうですか？自然じゃないですか？なくはないだろうっていうのは、私は思っています」と説明。

ドジャース側が許すかについては「そこは許したくないですけど、大谷さんが行きますって言ったら、ロバーツ監督はノーとは言えないんじゃないですか？と」と述べた。