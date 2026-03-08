“史上最年少演歌歌手”さくらまや、27歳の近影＆「私ごとですが」報告にファン祝福 来春博士課程の受験へ
歌手のさくらまや（27）が7日、自身のXを更新し、近影を披露するとともに、大学院修了・博士課程受験を伝えた。
【写真】27歳のさくらまや「大学院修士修了の通知が届きました」
さくらは「私ごとですが、日本大学大学院修士修了の通知が届きました」と報告し、書類を持って笑顔ショット。さらに「お仕事の都合や（夏にミュージカルがあるので）学費の工面もあり、1年置きまして来春博士課程の受験に臨みます（次は3年間ですものね）」と伝え、「引き続き応援宜しくお願いいたします！」と呼びかけた。
さくらは1998年7月26日生まれ、北海道帯広市出身。史上最年少の演歌歌手として10歳だった2008年にデビュー。近年はミュージカルなど幅広く活躍し、21年に日本大学法学部政治経済学科を卒業。24年に大学院に進学した。
ファンからは「あんだけ小さかったまやちゃんが、、うぅー おめでとう」「修士号おめでとうございます！」「博士号まで持つ芸能人はそうそう居ない」「頑張ってください」など、多数の声が寄せられている。
