刑務所や少年刑務所で受刑者が製作した「刑務所作業製品」の人気が高まっている。

従来からの大型家具などに加えて、デザイン性を重視した雑貨など、種類が多彩になっている。購入が犯罪被害者の支援に役立つなど、社会貢献につながる点も支持されている。（及川昭夫）

色とりどりのバッグやアクセサリー、頑固な汚れも落とすと人気のせっけんやおいしいと評判のパスタ――。昨年１２月、東京都内で開かれた「全国矯正展」を訪れると、多種多様な品物が並んでいた。その数は約２０００種類、計約６万点に及ぶ。

刑務作業の重要性や現状を広く伝えるために開かれている催しで、全国の刑務所などで作られた製品を販売している。２日間で前年を上回る約３万８０００人が来場し、さいたま市の主婦（４６）は「おしゃれなものが多く、革靴など内側まで丁寧な作りで感心した」と話していた。

矯正展を主催した法務省などによると、受刑者による刑務作業は２０２４年３月時点で全国７４の刑務所などで行われている。市販される製品はそのうち６０か所で作られ、約４３５０人が携わっている。

従来の刑務所作業製品は、タンスやテーブルといった大型家具が主流だったが、集合住宅が増えて大型家具の需要が減り、作業する受刑者の高齢化なども影響して、売り上げが減少した。製造を支援する公益財団法人「矯正協会」（東京）によると、１９９６年度は約６１億１５００万円あった売り上げが、２０１９年度には約８億４６００万円に、２０年度はコロナ禍の影響もあって約３億６９００万円まで落ち込んだ。近年は、各刑務所が作る商品の種類が豊富になってＳＮＳなどでも話題となり、２４年度は約８億１２００万円まで回復した。

例えば函館少年刑務所で考案された「マル獄シリーズ」は、藍染めの帆布に円で囲った獄の一文字が印象的。前掛けやバッグ、小物入れなどがあり、丁寧な作りとともにデザイン性も注目を集める。

また、サンリオの「ハローキティ」を絵付けしただるま（新潟刑務所）や、地元ラグビーチームのマークをあしらったバッグ（府中刑務所）など、人気のキャラクターなどと協業した製品も人気だ。

アウトドアで使えるバーベキュー用のコンロなど、流行に合わせた製品も登場し、売り上げを伸ばしている。

受刑者は専門技術を持つ作業専門官から指導を受けており、製品の品質は高い。同協会刑務作業協力事業部副部長の桜井智さんは「利潤を得ることを第一目的にしていないので価格は安い」と話す。

製品の売上金の一部は犯罪被害者支援団体の助成にあてられるため、消費者が社会課題の解決を考慮して商品を購入する「エシカル（倫理的）消費」にもつながる。ニッセイ基礎研究所准主任研究員の小口裕さんは「善意だけで買ってもらうのは難しいこともある。しかし、デザイン性や品質を高めた上で『実はエシカル』といった製品であれば、買いたい人が増えるのではないか」と話す。

昨年の刑法改正による拘禁刑の導入で、受刑者への刑務作業は義務でなくなり、それぞれの受刑者に合わせた矯正プログラムを受けることになった。矯正協会は「良い製品を作り続けられるようにしていきたい」としている。

オンライン取り扱い

刑務所作業製品は「ＣＡＰＩＣ（キャピック）」のブランド名で、東京都中野区の矯正協会併設の売店「キャピックショップなかの」などで取り扱っているほか、公式オンラインショップ（https://www.e-capic.com/）でも購入できる。

大手家電量販店「ヨドバシカメラ」も自社サイトで一部製品を取り扱う。ヨドバシカメラの担当者は「どれも高品質で価格も手頃。これからも販売に協力していきたい」と話している。