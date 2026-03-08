イランのプレスTVが今月1日に公開した指導部会議の写真。強硬派のモホセニエジェイ司法府代表とペゼシュキアン大統領、護憲評議会の法学者であるアラフィ師の姿が見える/Press TV

（CNN）イランの当局者からは7日、相反する発言やばらつきのあるメッセージが相次ぎ、最高指導者だったハメネイ師の死後、指導部内に亀裂が生じている可能性が浮き彫りになった。

ペゼシュキアン大統領は7日、湾岸諸国へのイランの攻撃について謝罪する発言を行った。だが、イランの他の指導者から批判を受け、間もなく軌道修正。湾岸諸国は8日早朝、空爆や迎撃が行われたと報告した。

イラン国家安全保障最高評議会のラリジャニ事務局長は7日、ペゼシュキアン氏の発言後にテレビ演説し、国民に団結を呼びかけるとともに、指導部内の亀裂を否定した。トランプ米大統領について、戦争の「代償を払わねばならない」と述べる場面もあった。

こうしたトーンの変化は、イランの政治体制内に根深く存在し、互いにせめぎ合う圧力の表れだ。

米シンクタンク中東研究所のイラン・プログラム責任者、アレックス・バタンカ氏はCNNの取材に、強硬派はハメネイ師殺害への報復を求める一方、現実路線派は依然として外交による紛争解決を望んでいるとの見方を示した。

「イスラム共和国内には常に派閥や対立、競争が存在してきた」「それは今も同じだ」（バタンカ氏）

こうした中、イランの「専門家会議」は翌日にも次の最高指導者を選出する予定だと報じられている。だが新しい指導者を急いで決めようとするのは、必ずしも実務上の理由からではない。バタンカ氏は「最高指導者（の選出）は体制の支持基盤に対し、根本的には何も変わっていない、イスラム共和国は依然健在だと伝える象徴的な意味合いが大きい」と指摘する。

イランではすでに、恒久的な後継者が直ちに決まらなくても機能できる仕組みが確立されている。イスラム革命防衛隊（IRGC）は少なくとも20年間にわたって実質的に戦略的な意思決定を行っており、当面の人事の空白によって作戦が停止しないように手を尽くすとみられる。後継者選びやより広い政策の方向性においても、革命防衛隊が決定的な役割を担うとバタンカ氏は説明する。

バタンカ氏は新たな最高指導者の選出について、革命防衛隊が世界とイラン国民に何を示したいのかという意味合いの方が大きいと指摘。「実際には大した影響はないだろうが、革命防衛隊は少なくとも、国民の不満の声に耳を傾ける姿勢を装うことはできる」との見方を示し、今年初めにイランで起きた反政府デモに言及した。