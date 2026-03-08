粉だらけ&色だらけ…インド「ホーリー祭」で街中カラフルに大騒ぎ　警察官たちもノリノリダンスで豊作祈願、春の訪れを祝福

インド各地で4日、ヒンズー教の伝統的な祭り「ホーリー」が開催された。春の訪れと豊作を祝うこの祭りでは、人々が色鮮やかな粉や水を掛け合い、街全体がカラフルに彩られる。参加者は「善が悪に打ち勝つ」というメッセージのもと、カーストの違いを乗り越えて一体となり、DJの音楽や伝統的な踊りに合わせて熱狂した。

春の訪れ祝う伝統祭で街中がカラフルな色彩に

広場にぎゅうぎゅうに集まり、両手をあげる人たち。その手は、真っ赤に染まっている。

4日、インドで春の訪れを祝う祭りが行われた。

広場では高いところからカラフルな粉や水が噴射され、人々は全身カラフルに染まりながら盛り上がっている。

年に一度開催される、豊作を祈り、色のついた粉や水を掛け合うヒンズー教伝統の祭り「ホーリー」だ。

街の通りを歩くだけでカラフルな粉が飛び交い、街中がさまざまな色で彩られていく。

インド全土が彩られ国境警察もダンスで祝う

現地の人：

ホーリーが伝えるメッセージは、善が悪に打ち勝つということ。ヒンズー教の祭りの一つです。皆、カースト（身分制度）の違いを乗り越えて集まり、互いに色を塗り合います。私たち全員が一つの色「神の色」に染まるという愛のメッセージなんです。

現地の人：

きょうの雰囲気はとてもカラフルです。悲しみや苦しみを忘れて、みんなでホーリーを祝ったことで私たちの心も彩られました。

祭りはインド各地で行われ、DJの音楽にあわせ、カラフルになった人たちが踊ったり、女性たちは伝統的な踊りを披露したりと街全体でお祝いムードになっていた。

そんな中、国境の警備にあたるインド・チベット国境警察（ITBP）の警察官たちも、リズムに乗り、お祝いしていた。

色鮮やかになった何百万人もの人々で大にぎわいの1日となった。

