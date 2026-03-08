ºß¸Ë¤Î¤¢¤ê¤«¤òÃÎ¤ëÎ¢¥ï¥¶¤â¡Ä¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥í¥¹¡×³±»ß¤á¤â¹³À¸ºÞ¤â¥ï¥¯¥Á¥ó¤â¤Ê¤¤´íµ¡¤ÎÂÐºö¤ò°å»Õ¤¬ÅÁ¼ø
Ìô¶É¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤¿´µ¼Ô¤¬ÎÞ¤ÎÅÅÏÃ
Ìô¤¬¤Ê¤¤¡½¡½Ê¿À®¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÎáÏÂ¤Îº£¡¢¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢³±»ß¤á¡¦¹³À¸ºÞ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÌô¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥É¥é¥Ã¥°¥í¥¹¤Î»þÂå¤Ë²æ¡¹¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¡Ö¿·½ÉÅì¸ý¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎÂçÎÓ²¦»Ê±¡Ä¹¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÌô¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤É¤ó¤ÊÌô¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö³±»ß¤á¡¢áâÀÚ¤ê¡¢¹³À¸Êª¼Á¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÆÃ¤Ë´õ¾¯¤Ç¤â¤Ê¤¤Ìô¤¬¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ìô¤¬¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê»È¤¦´µ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¾É¾õ¤È¤·¤Æ³±¤¬½Ð¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶À÷¾É¤¬¤º¤Ã¤ÈÎ®¹Ô¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËýÀÅª¤Ë³±»ß¤á¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ëÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥É¥é¥Ã¥°¥í¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤«¤éµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2020Ç¯¤´¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Îº¢¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢³±»ß¤á¡¢¹³À¸ºÞ¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò´Þ¤àÂ¿¤¯¤Î°åÌôÉÊ¡£¤½¤ì¤«¤éÆÃ¤Ë¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤Î¶¡µëÉÔÂ¤¬¤º¤Ã¤È¿¼¹ï²½¤·¤Æ¡¢Íß¤·¤¤Ìô¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤Ê°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Ï¿ÇÎÅ¸å¤ËÌô¤Î½èÊý¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤Ê¤«¡¢½èÊýäµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÌô¶É¤ò²¿¸®¤«¤Ï¤·¤´¤·¤¿¤Î¤ËÌôºÞ»Õ¤µ¤ó¤Ë¡ØÌô¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢µã¤¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¡¢¤È¤Ê¤ë¤È¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´ü´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¡©
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¥³¥í¥Ê¤¬Î®¹Ô¤·¤¿¸å¤Ë¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥ÞÇÙ±ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¹³À¸ºÞ¤ò½èÊý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¯¹â¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¹³À¸ºÞ¤¬ÉÔÂ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¤ÏÉ´Æü³±¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¹³À¸ºÞ¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¼£¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê·Á¤ÇºÙ¶Ý¤Ë¤è¤ëÉÂµ¤¤¬Â³¤¡¢¥×¥é¥¹¤ª»ÒÍÍ¤òÃæ¿´¤ËÍÏÏ¢¶Ý¤Î´¶À÷¾É¤âÂçÎ®¹Ô¡£´¶À÷¾É¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÆÃ¤Ë³±¤Î½Ð¤ëÉÂµ¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³±»ß¤á¤äµîáâºÞ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³±¤¬Â³¤¯¤È¡¢Ìë¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Çà³±¤ò»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤á¤È¤«àáâ¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤á¤È¤¤¤¦Êý¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤Ê°åÎÅµ¡´Ø¤Ç½èÊý¤µ¤ì¤Æ¡¢Ìô¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Í½Ãû¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°åÎÅ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÉÔ¾Í»ö¡Ä¡Ä°ÛÊª¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÉÊ¼Á»î¸³¤Î²þ¤¶¤ó¡¢¹ñ¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ê½ç¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Ìô»ö¶È³¦Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¿Í¼êÉÔÂ¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¹ñ¤¬Ìô²Á¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤¬Ìô²Á¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°Â¤¤²Á³Ê¤Ç¤ÎÄó¶¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÇöÍøÂ¿Çä¤ÎÌµÍý¤ÊÀ¸»ºÂÎÀ©¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥³¥í¥Ê¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ìô¤Î¸¶ºàÎÁ¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á¥ÊØ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÊªÎ®ÃÙ±ä¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤ËÌôÉÔÂ¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤½¤Î²þÁ±¤ÎÃû¤·¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤è¤ê¤Ï¤À¤¤¤Ö¥Þ¥·¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¡¢ÅüÇ¢ÉÂ´Ø·¸¤ÎÌô¤Ê¤É¤Î¶¡µë¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹³À¸ºÞ¤È³±»ß¤á¤È¤«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë·çÉÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºÇ¶á¡¢ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤«¤éµ¯¤¤¿¥É¥é¥Ã¥°¥í¥¹¤¬£±·ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¡©
¡ÖÄ²³è¥Ö¡¼¥à¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢À°Ä²ºÞ¤Î¼ûÍ×¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÌô¤Î¤¢¤ê¤«¡×¤òÃÎ¤ëÊýË¡
¡½¡½Ìô¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢²æ¡¹¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡ÖàÌô¶É¤ò°¶Àû¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤ÎÌô¶É¤Ë¤Ïºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È´«¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡©
¡Ö´µ¼Ô¤µ¤óÂ¦¤«¤éà¤¢¤ÎÌô¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«á¤È¥¶¥Ã¥¯¥ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤ªµá¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌô¤ÏÅöÁ³¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÌô¶É¤Î»ö¾ð¤ÏÂçÂÎÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê£¿ô¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤òÅö±¡¤Ç¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÅÆþ¤ìÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¤¢¤ë½èÊýäµÌô¶É¤Ï¡¢Ìô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÎ®ÄÌÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤í¡¢Îã¤¨¤Ð¿·½É¤ÎÌô¶É¤µ¤ó¤Ê¤é¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Âð¶á¤¯¤Î¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿Ìô¶É¤µ¤ó¤ÇÌô¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÅÔ»ÔÉô¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¶á¤¯¤ÎÌô¶É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¡£
¡ÖÃÏÊý¤ÎÌô¶É¤Ç¤â¡¢Ìô¶ÉÆ±»Î¤¬¾ðÊó¶¦Í¤ò¤·¤ÆÍ»ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼è¤ê´ó¤»¤¿¤ê¡¢ÂåÂØÌô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìô¶É¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤éÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½ÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÌô¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìô¶É¤ÇàÌô¤¬¤Ê¤¤á¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤¬°¤¤Ãæ¡¢Ìô¶É¤ò¤Ï¤·¤´¤¹¤ë¤Î¤Ï¤´ÉéÃ´¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾É¾õ¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ç¤â¡¢ÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËÌô¶É¤ËÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ìô¤ÎÍÌµ¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¤Î¤¬¤è¤í¤·¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¤É¤³¤ÎÌô¶É¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÌô¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¹¤±¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Á´¹ñÅª¤Ë¤É¤³¤âÆ±¤¸¾õ¶·¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÃÏÊý¤Î¾õ¶·¤Þ¤Ç¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤â¡¢¿·½É¶è¤ÎÌô¶É¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃæÌî¶è¤ÎÌô¶É¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤éÃæÌî¶è¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢¡Ø¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×
¡½¡½¥É¥é¥Ã¥°¥í¥¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö³±´Ø·¸¤Î´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤«¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òËÉ¤²¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£³±¤¬½Ð¤ëÉÂµ¤¤Ë³§¤µ¤óÃí°Õ¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀÎ¤è¤êÌô¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÊÑ²½¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½³±¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ï¡©
¡Ö¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥ÞÇÙ±ê¤ÎÊý¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÉ÷¼ÙÌô¤ò°û¤ó¤Ç¤â¸ú¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Áá¤á¤Ë¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÌô¤ÇÁá¤¯¼£¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡½¡½º£¤Îµ¨Àá¡¢²ÖÊ´¾ÉÌô¤ÏÉÔÂ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼·Ï¤ÎÌô¤Î·çÉÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿ô¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³±»ß¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´¶À÷¾É¤ÎÎ®¹Ô¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÉ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹³À¸Êª¼Á¤Ï³±°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤³¤½ºÇ¶áÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢À´¶À÷¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÍÑÅÓ¤¬Éý¹¤¤¤Î¤Ç¿¼¹ï¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¥É¥é¥Ã¥°¥í¥¹»þÂå¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëË¡¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡£
¡ÖÌô¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÀäË¾Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ËÊ¹¤¯¡¢ÌôºÞ»Õ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¡¢¤½¤³¤Ç¤À¤á¤Ê¤éÊÌ¤ÎÌô¶É¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¡¢¤Ê¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤´ÂÐ±þ¤ò¡£
·ÑÂ³Åª¤Ë¤ªÌô¤òÌã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¿Ç¤È½èÊý¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÂº½Å¤·¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤äÌôºÞ»Õ¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡×
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¾Ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤ÈÈ÷¤¨¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¡£Ã²¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ê¤Î¤À¤ÈÅ¬±þ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¡£