◆オープン戦 阪神―巨人（８日・甲子園）

巨人・田中将大投手（３７）が今季２度目の実戦で初先発し、３回３１球で１安打無失点と好投した。最速は１４７キロを計測。スプリット、カットボール、カーブ、スライダー、ツーシームと多彩な変化球でも翻弄した。

甲子園での登板は昨年３月９日のオープン戦以来、約１年ぶり。初回はピンチを招くも無失点でスタートした。先頭・近本に四球を与えたが、続く中野を三ゴロ。１死二塁から中川を遊ゴロで２死三塁。４番・大山は１１４キロのカーブで空振りさせた後に外角高め１４７キロの直球で投ゴロに打ち取った。

２回は８球で無失点。１死から小幡に初安打となる右翼線二塁打を浴びたが、後続の木浪をスプリットで一ゴロ、高寺を内角高めの直球で押し込んで二ゴロに封じた。

３回は３者凡退。嶋村を中飛、近本を二ゴロ、中野を左飛とわずか８球で片付けた。降板後、「ビデオを１回見返してからじゃないとなんとも言えない部分はありますけど、結果として打者を抑えられているということは、いいことかなと思います」と手応えを口にした。

昨年日米通算２００勝を成し遂げたチーム最年長の右腕。今季初実戦は２月２２日の中日とのオープン戦（北谷）で２回完全投球。登板前日の７日には「投げるイニング、球数が違うだけで、打者を抑えるためにやる作業は一緒。そこは変わらず（やっていく）。シーズンと同じ感じで投げられればと思います」と今季初の伝統の一戦へ意気込んでいた。