◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 最終日（８日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、昨季年間女王の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）が３バーディー、１ボギーの７０をマーク。通算１６アンダーで昨年１０月以来となるツアー５勝目を飾った。優勝賞金２１６０万円を獲得した。

２位と４打差で出た佐久間は、出だし１番で３・５メートルを沈めてバーディー発進。３番パー３で１０メートル以上のロングパットをねじ込み、７番で３メートル強を決めてバーディーラッシュ。８番で今大会２つ目のボギーをたたき、２位の永井花奈（ＳｅｒｖｉｃｅＮｏｗ）と４打差で前半を折り返した。後半は１３番で３打差に迫られたが、最後は逃げ切った。

初日は１７位で滑り出し、２日目に自己ベスト＆大会コース記録の６２をたたき出して単独トップに浮上。強風が吹き荒れた３日目の８番までノーボギーを継続し、開幕から４４ホール連続ボギーなしの新記録をマーク。最終日は天候が穏やかで各選手が伸ばす中で首位を譲らず、女王の貫禄を見せつけた。

昨季は初優勝を含む４勝を挙げ、初の年間女王に輝いた。だが、昨年１２月２３日に師匠で国内男子ツアー最多９４勝の尾崎将司さん（享年７８）が死去。中学３年から指導を受けた佐久間は昨年末の家族葬に参列し「すごく悲しい。心にポッカリ穴が空いた」と悲しみにくれていた。

だが「くよくよして過ごしていたらジャンボさんに怒られる。これからもたっくさん勝って報告にいきます。優勝するたびにドンペリ開けて乾杯しましょう」と前を向いた。師匠に届けたいのは、今季５勝と初のメジャー制覇、そして年間女王。「毎年勝てる選手になりたい」。２２、２３年の山下美夢有に続く史上７人目の２年連続年間女王へ、開幕戦からスタートダッシュを切った。

佐久間は表彰式で最後にあいさつした。「開幕戦から優勝という形でスタートすることができたので、今シーズンも複数回優勝を目指したいと思います。そして、この優勝をジャンボさんに届けたいと思います」と笑顔で締めくくった。

◆佐久間 朱莉（さくま・しゅり）２００２年１２月１１日、埼玉・川越市生まれ。２３歳。父の影響で３歳からゴルフを始める。１９年日本ジュニア２位、翌年アマ日本代表入り。２１年に埼玉平成高を卒業し、同６月のプロテストにトップ合格。２５年のＫＫＴ杯バンテリンレディスで初優勝。同年に４勝を挙げ、初の年間女王に輝く。好きな歌手は平井大。好きな言葉は「笑う門には福来たる」。１５５センチ。家族は両親と兄。