マンチェスター・ユナイテッドの下部組織でプレイする15歳のJJ・ガブリエルにファンから称賛の声が集まっているようだ。英『THE Sun』が報じている。



現在JJ・ガブリエルはユナイテッドのU-18のチームに所属しているが、U-18プレミアリーグ第20節のノッティンガム・フォレスト戦で衝撃のゴールを決めた。



この試合ユナイテッドは5-2で勝利を飾ったが、1点リードで迎えた36分、JJ・ガブリエルは華麗な個人技で2人を交わすと、右足一閃。PA外から放たれたシュートはゴール左上に突き刺さった。





さらに同選手は40分にもPAの外から今度はゴール右上に突き刺さる強烈なシュートを決めており、スーパーミドルを2発突き刺している。これを見たファンからは「この子は信じられない」、「JJはトップを目指す運命にある」、「今すぐ昇格させるべき」、「この少年は偉大な選手になる運命だ。なんてゴールだ！」など称賛の声で溢れているようだ。JJ・ガブリエルは現在リーグ戦5試合連続ゴールを決めており、直近3試合では2ゴールずつマーク。また公式戦全体でも22試合で20ゴール3アシストと圧巻の成績を残している。将来が楽しみな逸材がキャリントンから現れたが、トップチームでプレイする日も近いか。