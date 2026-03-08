佐藤龍之介、FC東京での初ゴールは得意の形から！ 日本代表にも名を連ねる若き才能はここから爆発できるか 「今年で一番キレが良かったなと思いますし、ようやくフィーリングが合ってきた」
FC東京は7日、明治安田J1百年構想リーグEAST第5節で横浜F・マリノスと対戦し、3-0の快勝を飾った。
開始早々の電光石火弾を含め、1ゴール1アシストを記録した長倉幹樹の活躍も目立ったが、19歳の日本代表MF佐藤龍之介も存在感を見せた。前節に続き、左サイドでスタメンに名を連ねた佐藤は1点リードで迎えた16分、得意のカットインから右足を振り抜きゴール。今シーズンより復帰を果たしたFC東京での初ゴールを決めた。
またこの日得点シーン以外でも調子の良さを感じさせた佐藤だが、自身も手応えを感じているようで、「今年で一番キレが良かったなと思いますし、去年毎試合出てた時は常にああいったプレイができていたので、ようやくそのフィーリングが自分の中で合ってきたなって思います」とエンジンがかかってきたことを明かした。
2025シーズンにレンタル移籍していた岡山で大きく成長し、日本代表にまで名を連ねる若手注目株となった佐藤はFC東京でも爆発できるか、楽しみだ。
