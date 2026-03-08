FAカップ5回戦で、リーグ1（3部相当）のマンスフィールドと対戦したアーセナル。ノニ・マドゥエケのゴールで先制したものの、後半に入るとウィル・エヴァンスのゴールで追いつかれ、66分にエベレチ・エゼが決勝点を挙げたものの苦しい戦いを強いられた。



ミケル・アルテタ監督は、この試合で大幅なターンオーバーを敢行。16歳のDFマーリ・サルモン、同じく16歳のMFマックス・ダウマンを先発させただけでなく、フォーメーションにも変化を加えた。後方はサルモン、クリスティアン・モスケラ、リッカルド・カラフィオーリの3バック。ガブリエウ・マルティネッリとマドゥエケにウイングバック的な仕事をさせ、［3-5-2］のような形で試合をスタートした。





しかし、急造フォーメーションで臨んだ前半の出来は決して良いとは言えないものだった。試合後、ミケル・アルテタ監督はこのシステムを何回練習したのかと問われると「1回、10分だ」と答え、負傷者と試合時間のケアのためだと理由を説明した。DFウィリアム・サリバやMFマルティン・ウーデゴーは負傷し、DFガブリエウ・マガリャンイス、MFデクラン・ライス、MFマルティン・スビメンディらは出ずっぱりとなっている。「そうだね。彼らは問題を抱えていたし、それが続いていた。そして我々がプレイしている試合の量は、明らかに非常に厳しいものだ」「そして彼らが抱えている問題を、我々が解決できる唯一の時間だった。次の2週間を可能な限り良い形でスタートするためにね」「だから我々はそうした決断を下さなければならなかった。非常に困難な状況の中で、どのようにそれに適応できるかを見極めるのは、我々全員にとって挑戦だった」4つのコンペティションを戦うアーセナルは、今月カラバオカップ決勝戦とチャンピオンズリーグのラウンド16を戦わなければならない。ターンオーバーするならここしかないという判断だったようだ。