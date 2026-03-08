「さすがに美人すぎんか」東京ドームで“目撃された”勝利の女神にネット騒然「肌ぴかぴか」「もうマイアミに連れていって」【WBC】

大谷も2戦連発と状態を上げてきている(C)Getty Images

日本代表「侍ジャパン」は3月7日に第6回WBC1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）を戦い、8ー6と勝利。2連勝とし、8日のオーストラリア戦に勝てば1位突破で準々決勝進出が決まる。

【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック

し烈な打撃戦となった。初回先発の菊池雄星が3失点と不安定な立ち上がりとなる中、すぐさま1回裏に鈴木誠也が2ランを放つ。

そして3回がビッグイニングとなった。1点ビハインドで3回一死走者なしで打席に入った大谷翔平が2試合連続となる同点弾、さらに初回に2ランを放った鈴木がこの日2発目となるソロを左中間席へ放り込み、勝ち越し。続く4番の吉田正尚も鈴木に続く特大の二者連続アーチをかけ、現役メジャーリーガー3人が脅威の破壊力を示し一気に逆転に成功したのだ。

そんな白熱のゲーム展開の中、今大会の独占生配信を行っている「Netflix」（ネットフリックス）の中継画面に現れたのは女優の戸田恵梨香さんとフィールドリポーターを務める糸井嘉男さんだった。

戸田さんは「Netflix」で始まるドラマ「地獄に堕ちるわよ」（4月27日配信スタート）で主演を務めることもあり、登場。