£É£Ú£Á£Í¡¡¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¸¥²Ö¼°¤Ë»²Îó¡Ö¤«¤Ê¤ê´®¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ó£È£Á£Ú£Î£Á¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦£É£Ú£Á£Í¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£¸Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡££²·î£±£·Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¿¿Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£µ£¶¡Ë¤Î¸¥²Ö¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£É£Ú£Á£Í¤Ï¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¸¥²Ö¼°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂç¤¤Ê¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¸æÎé¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê´®¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¾Ð´é¤Ç¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë´èÄ¥¤ë»ö¤ò²þ¤á¤ÆÀÀ¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»²Îó¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢»þ´Ö³°¤Ë²ñ¾ìÁ°¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¼è¤ê°Ï¤à»ö¤Ê¤¯²º¤ä¤«¤Ê¸¥²Ö¼°¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¸æÇÛÎ¸¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿£Ó£Ì£Á£Ö£Å¤Î³§ÍÍ¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¶¦¤Ë±þ±ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡Ö¿¿Ìð¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬°¦¤·¤¿£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Ï±Ê±ó¤ËÉÔÌÇ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È·ë¤ó¤À¡£