フィギュアスケートの世界ジュニア選手権最終日が７日にタリンで行われ、女子で初出場ながら銅メダルを獲得した岡万佑子（１６＝木下アカデミー）が海外で絶賛の嵐となっている。

金メダルは島田麻央（１７＝木下グループ）で合計２０８・９１点で４連覇の快挙を果たした。

一方の岡は初出場ながら、ショートプログラム（ＳＰ）で２位、そしてフリーで４位となり合計１９７・１７点で３位と表彰台に上った。

岡は華麗なスケーティングの技術やスタイルで超有望株として注目を集めており、特に海外で評価が高い。今回の結果を受けて、ＳＮＳ上では海外ファンから「岡万佑子は史上最高の女子フィギュアスケーターとして記憶されるだろう」「メダリストの岡万佑子選手（日本）の独特なボディポジションと音楽が大好きです。ＳＰはケイトリン・ウィーバーの振付で、とてもユニークで楽しい音楽が使われていました」「残念なミスはあったが、万佑子のスケーティングスキルは他の選手をはるかに凌駕しており、この振り付けは今シーズン見た中で最高のものの一つです」などと賛辞の声が続出している。

伸びしろ無限大の岡が、２０３０年フランス・アルプス地域で行われる五輪に向けてエース候補に名乗りを上げた。