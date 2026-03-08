◇スノーボードW杯ハーフパイプ第6戦決勝（2026年3月8日 さっぽろばんけいスキー場）

2016年2月以来、10年ぶりに日本で行われたW杯の決勝は悪天候のために中止が決定。6日の予選結果が、最終順位となることが決まった。

男子は2月のミラノ・コルティナ五輪王者の戸塚優斗（ヨネックス）が今季2勝目、通算10勝目を挙げた。今季のW杯ランキングも首位を守り、5季ぶり4度目の種目別制覇にも大きく近づいた。

2位にはバレンティーノ・グゼリ（オーストラリア）、3位には同五輪銅メダルの山田琉聖（チームJWSC）が入った。

女子は同五輪銅メダルの小野光希（バートン）が今季2勝目、通算8勝目を挙げた。2位に冨田せな（宇佐美SC）、3位に清水さら（TOKIOインカラミ）が続いた。

今大会は7日に予選、8日に決勝が予定されていたが、悪天候予報のため、予選を1日前倒して6日に実施。この日は前売り券、当日券ともに売り切れる盛況ぶりだったが、悪天候で決勝開始時刻を順延。正午ごろから公式練習が始まったが、パイプに新雪がたまった状況で板が走らず、選手の安全面も考慮されて中止が決まった。

順位確定後、場内インタビューに応じた戸塚は、「皆さんの前で滑りを見せられずに申し訳ない」と残念そうに話した。