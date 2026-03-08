ピエール瀧＆石野卓球、2人でWBC観戦 「後ろの席」だった人気俳優との3ショットも
テクノユニット・電気グルーヴのピエール瀧（58）が7日、自身のインスタグラムを更新。相方・石野卓球（58）とワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦したことを明かし、2ショットを公開した。
【写真】WBC観戦！ピエール瀧＆石野卓球＆ムロツヨシの3ショット
「卓球くんとWBC 日本 vs 韓国戦観に行って来ました」とつづり、球場をバックに石野と笑顔の写真をアップ。さらに「後ろの席がムロくんでした」と明かし、俳優のムロツヨシ（50）との2ショットも披露した。
また、石野も自身のインスタで「瀧くんと野球の世界大会を観に行ってきたよ！」と報告。瀧、ムロツヨシとの3ショットを公開した。
この投稿には、「仲良しですなぁ」「えっもい！えっもい！」「絶対行ってると思ったー！」「生で見れるなんて……羨ましい」などのコメントが寄せられている。
【写真】WBC観戦！ピエール瀧＆石野卓球＆ムロツヨシの3ショット
「卓球くんとWBC 日本 vs 韓国戦観に行って来ました」とつづり、球場をバックに石野と笑顔の写真をアップ。さらに「後ろの席がムロくんでした」と明かし、俳優のムロツヨシ（50）との2ショットも披露した。
また、石野も自身のインスタで「瀧くんと野球の世界大会を観に行ってきたよ！」と報告。瀧、ムロツヨシとの3ショットを公開した。
この投稿には、「仲良しですなぁ」「えっもい！えっもい！」「絶対行ってると思ったー！」「生で見れるなんて……羨ましい」などのコメントが寄せられている。