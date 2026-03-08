【ひらがなクイズ】あいさつから季節の悩みまで！ 共通する「2文字」を1分以内に見抜けるかな？
解けると爽快な「ひらがなクイズ」！
今回は4つの言葉が登場します。どれも私たちが日常の中で使ったり、感じたりする身近な言葉ばかりです。
□□ゃく
おんが□□
ひ□□ょう
てりか□□
ヒント：知り合いとすれ違うときに少し頭を下げることをなんといいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「えし」を入れると、次のようになります。
えしゃく（会釈）
おんがえし（恩返し）
ひえしょう（冷え性）
てりかえし（照り返し）
「えしゃく」や「おんがえし」といった丁寧な言葉から、冬につらい「ひえしょう」、夏に眩しい「てりかえし」まで、四季折々の言葉が並びましたね。
空欄の位置が先頭だったり末尾だったりと変化するため、一つずつ丁寧に当てはめていくのが正解への近道です。パッとひらめいた時のスッキリ感をぜひ楽しんでください！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
