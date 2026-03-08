「ブンデスでも規格外」「フィジカルえぐい」20歳日本人ストライカーの決定機創出シーンが話題！「W杯メンバー入りするわ」
現地３月７日に開催されたブンデスリーガ第25節で、塩貝健人が所属するヴォルフスブルクがホームでハンブルクと対戦。１−２の逆転負けを喫して８試合勝ちなしとなった。
この試合に69分から途中出場した塩貝は、85分にチャンスを作り出す。クリスティアン・エリクセンのワンタッチパスに反応すると、対峙する相手DFを弾き飛ばして、GKと１対１の状況に持ち込む。しかし左足のシュートは上手くミートできず、ゴールの左に外れた。
惜しくも得点には繋がらなかったものの、この一連のプレーに対してSNS上では、「力強さがすごい」「フィジカルえぐい」「ブンデスでも規格外」「これはW杯メンバー入りするわ」「日本人離れしてる」「馬力が違う」といった声が上がっている。
ヴォルフスブルクは次節、14日に敵地でホッフェンハイムと激突。20歳日本人FWのゴールの期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「日本人離れしてる」「馬力が違う」など反響！ 塩貝健人のプレー
この試合に69分から途中出場した塩貝は、85分にチャンスを作り出す。クリスティアン・エリクセンのワンタッチパスに反応すると、対峙する相手DFを弾き飛ばして、GKと１対１の状況に持ち込む。しかし左足のシュートは上手くミートできず、ゴールの左に外れた。
惜しくも得点には繋がらなかったものの、この一連のプレーに対してSNS上では、「力強さがすごい」「フィジカルえぐい」「ブンデスでも規格外」「これはW杯メンバー入りするわ」「日本人離れしてる」「馬力が違う」といった声が上がっている。
ヴォルフスブルクは次節、14日に敵地でホッフェンハイムと激突。20歳日本人FWのゴールの期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「日本人離れしてる」「馬力が違う」など反響！ 塩貝健人のプレー