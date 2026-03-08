¡Ú¿·ÌÚ¹¨Åµ¡ÛÌò¼Ô»Å»ö¤Ï¡Ö50ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÁ´Éô¤ä¤ê¤¤ë¡× Ç®¤¤³Ð¸çÌÀ¤«¤¹¡¡ÃÏ¸µ¡¦Ã°ÇÈ¤Î¤ª¥¹¥¹¥á¤ÏàÅß¤Ë¸«¤é¤ì¤ë±À³¤á
¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¿·ÌÚ¹¨Åµ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¿·ÌÚ¹¨Åµ¡ßÃ°ÇÈ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯ 2026.04-2027.03¡×È¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¡¦Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô¤Î´Ñ¸÷¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿·ÌÚ¤µ¤ó¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÏÃ°ÇÈ»Ô¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î·Ê¿§¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉ÷·Ê¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¿·ÌÚ¤µ¤ó¤Î¼è¤ê¤ª¤í¤·¤Î¥«¥Ã¥È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ°¦¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢·î¤´¤È¤Î»ÔÆâ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅÁ¤¨¤ë¥³¥é¥à¤ä¡ÖSTUDY TAMBA¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ã°ÇÈ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆ¦ÃÎ¼±¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£
ÂçÇ¼¸À¾®Æ¦¤ä¹õÆ¦¡¢·ª¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê½©¤ÎÌ£³Ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ÊÃ°ÇÈ»Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·ÌÚ¤µ¤ó¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤ª¥¹¥¹¥á¤Ïà±À³¤¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤èá¤È¡¢Åß¤ÎÃ°ÇÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÏÃ¤·¡¢àÃÏ¸µ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë±À³¤¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±À¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÄ«Æü¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡£±À³¤¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¶õµ¤¤Î´¥¤¤¤¿½©¸åÈ¾¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¡£Åß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÀÀã¤âÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Äá¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡¢±À³¤¤¬åºÎï¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¹õ°æ¾ëÀ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤³¤Ï·ë¹½¤Ê³ÎÎ¨¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¾ëÀ×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¡ÖÆ¦ÃÎ¼±¡×¤Î¤È¤³¤í¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤½¤³¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢¤Ë¤ä¤ê¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¾Ð¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¡¢¤½¤ó¤Ê¾¦Çä¾å¼ê¤Ê¿·ÌÚ¤µ¤ó¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£´·î¤Ë¤Ï¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤Îµº¶Ê¤Ç¤¢¤ëÉñÂæ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¡¢£µ·î¤«¤é¤Ï¼ç±éÉñÂæ¡Ø·à¾ìÈÇ¥â¥Î¥Î²ø Á°Æüëý¡ÁÆó¼ó½÷¡Á¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¿·ÌÚ¤µ¤ó¡£º£¸å¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö50ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÁ´¤Æ¤ä¤ê¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤À¤È¹ðÇò¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢àËÍ¤¬24ºÐ¤Î¤È¤¤ËÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡£¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ç¯¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ìò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë(»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ÌÃÖ)¤È¡¢(¼ÂºÝ¤Ë)25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥º¥ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡£ËÍ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤«Íè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡¢ËÍ¤ÎÍ½Äê¤À¤È25ºÐ¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥³¡×¤Ë¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÍè¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Äá¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¸½ºßÃÏ¤¬¥º¥ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ã¤«¤ê¤·¼«¿È¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Î¿·ÌÚ¤µ¤ó¡£
à¤³¤Î¥º¥ì¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÇÜÂ®°Ê¾å¤ÇÀ¸¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤«¤é50ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÁ´Éô¤ä¤ê¤¤ë³Ð¸ç¤Çá¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¡¢à¿´Â¡¤ÎÌ®ÂÇ¤Ä²ó¿ô¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë³Ð¸ç¤Ç50ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë¤ä¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤¹¤Í¡£(17Ç¯¤¯¤é¤¤)¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ëá¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
