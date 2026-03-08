20チームが4つのプールに分かれるワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンド。各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出。現地7日、各プールで試合が行われました。

プールAでは、プエルトリコがパナマを破り、2連勝で首位。1点差の9回土壇場に追いつくと、延長10回はヘルネイズ選手のサヨナラホームランが飛び出しました。また、この日初戦となったカナダがコロンビアに勝利。カナダとキューバが1勝でプエルトリコを追いかけます。

プールBでは、優勝候補のアメリカがイギリスに9−1の快勝。初回にサイ・ヤング賞投手のスクーバル投手が初球先頭打者ホームランを浴びますが、5回にはシュワーバー選手の勝ち越しホームランが飛び出すなど、逆転に成功。終わってみれば初戦の15得点に続く9得点の攻撃で2連勝。組首位に立っています。

プールDでは、オランダが劇的サヨナラ勝利。2点を追う9回はニカラグアに2アウトまで追い詰められますが、2、3塁の好機でアルビーズ選手が逆転サヨナラ3ランを放ち、今大会1勝目をあげました。またベネズエラがイスラエルを11−3で圧倒。2連勝で首位となっています。

日本のいるプールCでは、7日の試合で日本が韓国に逆転勝利。試合のなかったオーストラリアに並ぶ2勝目となりました。8日は韓国とチャイニーズ・タイペイが激突。また2戦2勝の日本とオーストラリアの直接対決が行われます。

【現地7日試合結果】

＜プールA＞

カナダ 8−2 コロンビア

プエルトリコ 4−3 パナマ

＜プールB＞

イタリア 8−0 ブラジル

アメリカ 9−1 イギリス

＜プールC＞

チャイニーズ・タイペイ 14−0 チェコ

日本 8−6 韓国

＜プールD＞

オランダ 4−3 ニカラグア

ベネズエラ 11−3 イスラエル

【現地8日カード日程】

＜プールA＞

キューバ − コロンビア

カナダ − パナマ

＜プールB＞

イタリア − イギリス

メキシコ − ブラジル

＜プールC＞

韓国 − チャイニーズ・タイペイ

日本 − オーストラリア

＜プールD＞

ドミニカ共和国 − オランダ

イスラエル − ニカラグア

【日本の日程】＜1次ラウンド＞6日 ○ 13−0 チャイニーズ・タイペイ7日 ○ 8−6 韓国8日 オーストラリア10日 チェコ