【WBC順位表】アメリカが連勝 2試合で計24得点と打線好調 オランダは9回2死から劇的ドラマ
20チームが4つのプールに分かれるワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンド。各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出。現地7日、各プールで試合が行われました。
プールAでは、プエルトリコがパナマを破り、2連勝で首位。1点差の9回土壇場に追いつくと、延長10回はヘルネイズ選手のサヨナラホームランが飛び出しました。また、この日初戦となったカナダがコロンビアに勝利。カナダとキューバが1勝でプエルトリコを追いかけます。
プールBでは、優勝候補のアメリカがイギリスに9−1の快勝。初回にサイ・ヤング賞投手のスクーバル投手が初球先頭打者ホームランを浴びますが、5回にはシュワーバー選手の勝ち越しホームランが飛び出すなど、逆転に成功。終わってみれば初戦の15得点に続く9得点の攻撃で2連勝。組首位に立っています。
プールDでは、オランダが劇的サヨナラ勝利。2点を追う9回はニカラグアに2アウトまで追い詰められますが、2、3塁の好機でアルビーズ選手が逆転サヨナラ3ランを放ち、今大会1勝目をあげました。またベネズエラがイスラエルを11−3で圧倒。2連勝で首位となっています。
日本のいるプールCでは、7日の試合で日本が韓国に逆転勝利。試合のなかったオーストラリアに並ぶ2勝目となりました。8日は韓国とチャイニーズ・タイペイが激突。また2戦2勝の日本とオーストラリアの直接対決が行われます。
【現地7日試合結果】
＜プールA＞
カナダ 8−2 コロンビア
プエルトリコ 4−3 パナマ
＜プールB＞
イタリア 8−0 ブラジル
アメリカ 9−1 イギリス
＜プールC＞
チャイニーズ・タイペイ 14−0 チェコ
日本 8−6 韓国
＜プールD＞
オランダ 4−3 ニカラグア
ベネズエラ 11−3 イスラエル
【現地8日カード日程】
＜プールA＞
キューバ − コロンビア
カナダ − パナマ
＜プールB＞
イタリア − イギリス
メキシコ − ブラジル
＜プールC＞
韓国 − チャイニーズ・タイペイ
日本 − オーストラリア
＜プールD＞
ドミニカ共和国 − オランダ
イスラエル − ニカラグア
＜1次ラウンド＞
6日 ○ 13−0 チャイニーズ・タイペイ
7日 ○ 8−6 韓国
8日 オーストラリア
10日 チェコ