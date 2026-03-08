遅れてきた大物候補の誕生にＳＮＳ上が騒然となっている。８日の中山５Ｒ・３歳未勝利（芝１８００メートル＝１６頭立て）は、このレースが初出走となったラベルセーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父キズナ）が勝利した。

同馬は、すでに出走経験がある１２頭と同じ未出走馬３頭を相手に８番人気で、ゲートイン。荻野極騎手を背にスタートは後方から。道中も１０〜１１番手を追走したが、エンジンがかかってからはものすごい加速。上がり３ハロンはダントツトップの３５秒０の末脚で、大外からまとめて差しきり、２着馬に５馬身の差をつけてゴールした。勝ちタイムは１分４７秒０で、馬場状態は違うが前日に行われた中山牝馬Ｓ（１着エセルフリーダ）の勝ちタイムを０秒１上回った。

８番人気の同馬の単勝は１９、９倍と人気に比べては売れている印象。２着にはこれが３走目となる１２番人気のトーセンブリラーレ、３着には前走２着で４番人気のランウェイミューズが入り、３連単は３０７万５０４０円の高配当となった。ちなみにラベルセーヌ以外の未出走馬は６着、１０着、１６着に終わっている。

未出走の馬は、経験馬相手には分が悪いと言われるが、４３０キロとまだまだ成長が見込めるなかでの圧勝に、ＳＮＳでは「この子は新馬でバケモンよ」「怪物か」「大外ぶん回し＋直線向かい風でこれって強すぎじゃないですか？」「今後が楽しみ...追いかけよ〜」「凄い牝馬でてきたね〜」「えぐい脚で目の前を走っていった」「オークス制覇あるぞこれ」「ちょっとびっくりするぐらい強かった」「ちとヤベェーですね オークスには出走してくるんじゃぁないですか」「普通にＧ１級じゃね」「遅れてきた大物だったりして」などのコメントが寄せられている。