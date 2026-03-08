◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国 ― 台湾（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組は8日に行われ、1勝1敗の韓国と1勝2敗の台湾が対戦した。

台湾が2回に4番・張育成（チョウ・イクセイ）の左越えソロで1点を先制。

先発の日本ハム・古林睿煬（グーリン・ルェヤン）は4回まで1安打無失点と好投した。韓国は38歳左腕の柳賢振（リュ・ヒョンジン）が3回1失点でマウンドを降りた。

韓国は5回、四球と安打の無死一、三塁と攻めて古林をマウンドから降ろし、併殺打の間に同点。追いつかれた台湾は6回、先頭打者の1番・鄭宗哲（テイ・ソウテツ）が韓国2番手・郭彬（クァク・ビン）から中堅左へソロを放って勝ち越した。しかしその裏、韓国は1死一塁から1番・金倒永（キム・ドヨン）が内角直球を振り抜き、左翼へ飛距離約118.8メートルの特大逆転2ラン。3―2と初めてリードを奪った。

C組は日本とオーストラリアが2連勝。韓国、台湾ともにこの試合が“絶対に負けられない試合”となっている。

▽1次ラウンドの順位決定方法

順位は勝率で決定。並んだ場合は当該チームとの対戦成績。3チームが並んだケースは当該チーム間の（1）失点率（2）防御率（3）打率（4）抽選の順で決める。