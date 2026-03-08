俳優の椎名桔平（61）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。デビュー当時可愛がってくれたという大物俳優を明かす場面があった。

椎名は人生最高においしかった物の一つとして、東京・麻布十番にあるイタリアンレストランの冷製カッペリーニを挙げた。共演者らがおいしいと話すと、「何よりもね、その上にキャビアが載ってるんです。食べたことないじゃないですか、びっくりしちゃって、何このしょっぱい食べ物って」と振り返って笑わせた。

その店を訪れたきっかけは「21歳でデビュー、デビューって言えるほど大げさなものじゃないんだけど、実質映画に映ったことがあるわけですよ。そこで知り合った方が陣内孝則さんで」と打ち明けた。

陣内には相当「可愛がっていただきましたね、当時ね。よく陣内家でモノポリー大会っていうのをやっていました」と椎名。「都心に行くっていうのがワクワクしていました」と笑ってみせた。

「陣内さんがね、イタリアンが好きだったんですよ、当時」とも話し、「それで“飯行こうよ”って連れていっていただいて」。最初に食べた際は「最初の食感というか、味わったときはしょっぱいなというのもあったけれど、（俳優として成功して）食べれるようになって、自分で。食べてみるとおいしいんですよね」と目を細めた。