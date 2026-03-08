ＪＲＡは８日、ファン投票において上位となった馬の出走機会を確保する観点から、宝塚記念および有馬記念の出走馬決定方法の見直しについて発表した。

ＪＲＡ競走部番組企画室上席調査役の帆足厚人氏は「昨年末の有馬記念において、ファン投票優先となる１０頭の取り扱いついて各所からさまざまなご意見をいただきました。改めて、ファン投票で出走馬を決める競走という設立当初の理念に立ち返りまして、両競走をグランプリレースとして魅力ある競走ということで提供できるように、ファン投票の取り扱いを見直すこととしました」と説明した。

変更点は以下の通り

（変更前）

▼第１回特別登録を行った中央馬のうち、ファン投票における上位１０頭

（変更後）

▼第２回特別登録（出馬投票）を行った中央馬のうち、ファン投票における上位１０頭（ただし、投票順位５０位以内の馬に限る）

これまではレースの２週前に特別登録をした時点でのファン投票上位１０頭に優先出走権が与えられ、その上位１０頭から回避する馬が出ても、１１位以下の馬が繰り上がることはなかった。しかし、今回の変更によって、レース当該週の木曜日に行われる出馬投票した馬からファン投票上位１０頭が選出されることなり、ファンが出走を望む馬がより確実に選定されることになる。また、この方式の適用開始は今年の宝塚記念（６月１４日、阪神）からとなる。