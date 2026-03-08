[3.8 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節](ゴースタ)

※14:00開始

主審:清水修平

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 31 上田樹

DF 3 畑尾大翔

DF 20 長倉颯

DF 38 山本義道

DF 55 松本大輔

DF 71 櫻井風我

MF 15 西谷優希

MF 17 加藤大樹

MF 23 四宮悠成

MF 41 嶋田慎太郎

FW 10 パトリック

控え

GK 1 白井裕人

DF 2 長峰祐斗

DF 19 寺阪尚悟

DF 29 宮崎海冬

MF 14 石原崇兆

FW 9 ブワニカ啓太

FW 11 杉浦恭平

FW 13 白輪地敬大

FW 18 大澤朋也

監督

辻田真輝

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 永石拓海

DF 3 山田奈央

DF 20 松田佳大

DF 22 柳澤亘

DF 42 高木友也

DF 44 山口竜弥

MF 7 児玉駿斗

MF 8 岩尾憲

FW 9 トニー・アンデルソン

FW 11 ルーカス・バルセロス

FW 19 宮崎純真

控え

GK 29 三井大輝

DF 4 カイケ

DF 15 山越康平

DF 97 モヨマルコム強志

MF 6 鹿沼直生

MF 10 杉本太郎

MF 24 高田颯也

FW 14 梶谷政仁

FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク

監督

ゲルト・エンゲルス