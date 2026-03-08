金沢vs徳島 スタメン発表
[3.8 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 38 山本義道
DF 55 松本大輔
DF 71 櫻井風我
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 23 四宮悠成
MF 41 嶋田慎太郎
FW 10 パトリック
控え
GK 1 白井裕人
DF 2 長峰祐斗
DF 19 寺阪尚悟
DF 29 宮崎海冬
MF 14 石原崇兆
FW 9 ブワニカ啓太
FW 11 杉浦恭平
FW 13 白輪地敬大
FW 18 大澤朋也
監督
辻田真輝
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 20 松田佳大
DF 22 柳澤亘
DF 42 高木友也
DF 44 山口竜弥
MF 7 児玉駿斗
MF 8 岩尾憲
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
FW 19 宮崎純真
控え
GK 29 三井大輝
DF 4 カイケ
DF 15 山越康平
DF 97 モヨマルコム強志
MF 6 鹿沼直生
MF 10 杉本太郎
MF 24 高田颯也
FW 14 梶谷政仁
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
ゲルト・エンゲルス
