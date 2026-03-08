[3.8 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第5節](クラド)

※14:00開始

主審:中川愛斗

<出場メンバー>

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 2 岡本拓也

DF 30 戸根一誓

DF 31 ペレイラ

MF 7 吉田真那斗

MF 8 榊原彗悟

MF 14 宇津元伸弥

MF 21 有働夢叶

MF 72 山口卓己

MF 88 パトリッキ・ヴェロン

FW 37 木本真翔

控え

GK 1 田中悠也

DF 6 三竿雄斗

DF 27 松尾勇佑

DF 33 宮川歩己

MF 19 小酒井新大

MF 28 清武弘嗣

FW 13 伊佐耕平

FW 15 屋敷優成

FW 20 木許太賀

監督

四方田修平

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 21 川上康平

DF 3 杉井颯

DF 4 広瀬健太

DF 5 山田裕翔

DF 16 村松航太

MF 2 嵯峨理久

MF 11 福田望久斗

MF 14 吉尾虹樹

MF 19 稲葉修土

FW 18 河村慶人

FW 55 中山桂吾

控え

GK 73 熊倉匠

DF 26 川島功奨

MF 8 藤村慶太

MF 20 圓道将良

FW 9 有田稜

FW 10 武星弥

FW 36 米澤令衣

監督

村主博正