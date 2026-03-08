大分vs鹿児島 スタメン発表
[3.8 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第5節](クラド)
※14:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 岡本拓也
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 21 有働夢叶
MF 72 山口卓己
MF 88 パトリッキ・ヴェロン
FW 37 木本真翔
控え
GK 1 田中悠也
DF 6 三竿雄斗
DF 27 松尾勇佑
DF 33 宮川歩己
MF 19 小酒井新大
MF 28 清武弘嗣
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 20 木許太賀
監督
四方田修平
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 5 山田裕翔
DF 16 村松航太
MF 2 嵯峨理久
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
FW 18 河村慶人
FW 55 中山桂吾
控え
GK 73 熊倉匠
DF 26 川島功奨
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
FW 9 有田稜
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
監督
村主博正
※14:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 岡本拓也
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 21 有働夢叶
MF 72 山口卓己
MF 88 パトリッキ・ヴェロン
FW 37 木本真翔
控え
GK 1 田中悠也
DF 6 三竿雄斗
DF 33 宮川歩己
MF 19 小酒井新大
MF 28 清武弘嗣
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 20 木許太賀
監督
四方田修平
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 21 川上康平
DF 3 杉井颯
DF 4 広瀬健太
DF 5 山田裕翔
DF 16 村松航太
MF 2 嵯峨理久
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 19 稲葉修土
FW 18 河村慶人
FW 55 中山桂吾
控え
GK 73 熊倉匠
DF 26 川島功奨
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
FW 9 有田稜
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
監督
村主博正