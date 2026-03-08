福島vs長野 スタメン発表
[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第5節](とうスタ)
※14:00開始
主審:菊池俊吾
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
DF 77 千葉虎士
MF 6 上畑佑平士
MF 10 針谷岳晃
MF 14 中村翼
FW 7 芦部晃生
FW 8 岡田優希
FW 9 清水一雅
控え
GK 78 チョン・ソンリョン
DF 5 當麻颯
DF 27 野末学
MF 26 田中慶汰
MF 30 狩野海晟
MF 32 永長鷹虎
FW 11 三浦知良
FW 18 石井稜真
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 13 附木雄也
DF 17 忽那喬司
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
MF 77 森田大智
FW 11 進昂平
FW 20 加納大
控え
GK 31 牧野虎太郎
DF 3 冨田康平
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 15 樋口叶
MF 25 田中康介
MF 33 安藤一哉
FW 51 清水蒼太朗
監督
藤本主税
※14:00開始
主審:菊池俊吾
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 29 土屋櫂大
DF 77 千葉虎士
MF 6 上畑佑平士
MF 10 針谷岳晃
MF 14 中村翼
FW 7 芦部晃生
FW 8 岡田優希
FW 9 清水一雅
控え
GK 78 チョン・ソンリョン
DF 5 當麻颯
DF 27 野末学
MF 30 狩野海晟
MF 32 永長鷹虎
FW 11 三浦知良
FW 18 石井稜真
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 13 附木雄也
DF 17 忽那喬司
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
MF 77 森田大智
FW 11 進昂平
FW 20 加納大
控え
GK 31 牧野虎太郎
DF 3 冨田康平
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 15 樋口叶
MF 25 田中康介
MF 33 安藤一哉
FW 51 清水蒼太朗
監督
藤本主税