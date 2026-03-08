[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第5節](とうスタ)

※14:00開始

主審:菊池俊吾

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 17 藤谷匠

DF 23 安在達弥

DF 29 土屋櫂大

DF 77 千葉虎士

MF 6 上畑佑平士

MF 10 針谷岳晃

MF 14 中村翼

FW 7 芦部晃生

FW 8 岡田優希

FW 9 清水一雅

控え

GK 78 チョン・ソンリョン

DF 5 當麻颯

DF 27 野末学

MF 26 田中慶汰

MF 30 狩野海晟

MF 32 永長鷹虎

FW 11 三浦知良

FW 18 石井稜真

FW 40 樋口寛規

監督

寺田周平

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 1 田尻健

DF 4 行徳瑛

DF 7 大野佑哉

DF 13 附木雄也

DF 17 忽那喬司

MF 6 長谷川隼

MF 8 近藤貴司

MF 30 野嶋圭人

MF 77 森田大智

FW 11 進昂平

FW 20 加納大

控え

GK 31 牧野虎太郎

DF 3 冨田康平

MF 5 長谷川雄志

MF 10 山中麗央

MF 15 樋口叶

MF 25 田中康介

MF 33 安藤一哉

FW 51 清水蒼太朗

監督

藤本主税