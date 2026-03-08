鳥取vs琉球 スタメン発表
[3.8 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第5節](Axis)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 1 寺沢優太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 8 東條敦輝
MF 10 三木直土
MF 14 河村匠
MF 18 荒井涼
MF 21 矢島慎也
MF 32 高柳郁弥
FW 24 星景虎
控え
GK 88 バーンズ・アントン
DF 34 鄭翔英
MF 2 藤田一途
MF 7 小澤秀充
MF 13 清水祐輔
MF 15 木内達也
MF 16 田制裕作
FW 9 篠田大輝
FW 22 吉田伊吹
監督
林健太郎
[FC琉球]
先発
GK 1 佐藤久弥
DF 3 菊地脩太
DF 4 藤春廣輝
DF 27 船橋勇真
MF 7 茂木駿佑
MF 11 石浦大雅
MF 15 荒木遼太
MF 16 井堀二昭
MF 46 池田廉
MF 89 高木大輔
FW 18 上野瑶介
控え
GK 50 川島康暉
DF 22 神谷凱士
DF 35 千葉和彦
MF 6 志慶眞巧洋
MF 8 堀内颯人
MF 17 加藤悠馬
FW 26 カル・ジェニングス
監督
平川忠亮
