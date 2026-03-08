[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節](CFS)

※14:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[栃木シティ]

先発

GK 16 児玉潤

DF 22 鈴木裕斗

DF 28 小西慶太郎

DF 32 小池裕太

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 18 加藤大

MF 44 下田栄祐

MF 77 田中パウロ淳一

FW 9 鈴木武蔵

FW 23 吉田篤志

FW 24 西谷和希

控え

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 17 知念哲矢

DF 41 薩川淳貴

MF 6 加藤丈

MF 7 森俊貴

MF 10 岡庭裕貴

MF 11 表原玄太

MF 13 大嶌貴

FW 8 山下敬大

監督

今矢直城

[ザスパ群馬]

先発

GK 88 キム・ジェヒ

DF 3 大畑隆也

DF 14 菊地健太

DF 43 野瀬翔也

MF 7 西村恭史

MF 8 神垣陸

MF 19 モハマド・ファルザン佐名

MF 22 貫真郷

MF 27 藤村怜

MF 29 松本皐誠

FW 99 中島大嘉

控え

GK 13 近藤壱成

DF 5 キム・グニル

MF 6 米原秀亮

MF 20 下川太陽

MF 36 安達秀都

MF 97 ソン・ミンソッ

FW 17 百田真登

FW 38 小西宏登

FW 69 出間思努

監督

沖田優