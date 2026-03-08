栃木Cvs群馬 スタメン発表
[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節](CFS)
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 16 児玉潤
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
DF 32 小池裕太
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 18 加藤大
MF 44 下田栄祐
MF 77 田中パウロ淳一
FW 9 鈴木武蔵
FW 23 吉田篤志
FW 24 西谷和希
控え
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 17 知念哲矢
DF 41 薩川淳貴
MF 6 加藤丈
MF 7 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 11 表原玄太
MF 13 大嶌貴
FW 8 山下敬大
監督
今矢直城
[ザスパ群馬]
先発
GK 88 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 8 神垣陸
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 22 貫真郷
MF 27 藤村怜
MF 29 松本皐誠
FW 99 中島大嘉
控え
GK 13 近藤壱成
DF 5 キム・グニル
MF 6 米原秀亮
MF 20 下川太陽
MF 36 安達秀都
MF 97 ソン・ミンソッ
FW 17 百田真登
FW 38 小西宏登
FW 69 出間思努
監督
沖田優
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 16 児玉潤
DF 22 鈴木裕斗
DF 28 小西慶太郎
DF 32 小池裕太
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 18 加藤大
MF 44 下田栄祐
MF 77 田中パウロ淳一
FW 9 鈴木武蔵
FW 23 吉田篤志
FW 24 西谷和希
控え
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 17 知念哲矢
MF 6 加藤丈
MF 7 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 11 表原玄太
MF 13 大嶌貴
FW 8 山下敬大
監督
今矢直城
[ザスパ群馬]
先発
GK 88 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 8 神垣陸
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
MF 22 貫真郷
MF 27 藤村怜
MF 29 松本皐誠
FW 99 中島大嘉
控え
GK 13 近藤壱成
DF 5 キム・グニル
MF 6 米原秀亮
MF 20 下川太陽
MF 36 安達秀都
MF 97 ソン・ミンソッ
FW 17 百田真登
FW 38 小西宏登
FW 69 出間思努
監督
沖田優