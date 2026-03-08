相模原vs栃木SC スタメン発表
[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節](ギオンス)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 5 加藤大育
DF 16 高野遼
DF 19 沖田空
DF 37 山内琳太郎
MF 4 島川俊郎
MF 7 棚橋尭士
MF 8 神戸康輔
MF 10 中山陸
MF 24 杉本蓮
FW 9 佐々木快
控え
GK 22 杉本大地
DF 2 綿引康
DF 3 ピトリック
DF 18 三鬼海
MF 6 徳永裕大
MF 15 前田泰良
MF 17 竹内崇人
MF 23 田鎖勇作
FW 11 武藤雄樹
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[栃木SC]
先発
GK 71 猪越優惟
DF 4 佐藤祥
DF 5 柳育崇
DF 25 岩崎博
MF 7 川名連介
MF 13 大曽根広汰
MF 17 杉森考起
MF 40 食野壮磨
MF 47 吉野陽翔
MF 81 中野克哉
FW 80 オタボー・ケネス
控え
GK 31 鹿野修平
DF 6 阿部海斗
DF 24 田端琉聖
MF 27 永井大士
FW 9 近藤慶一
FW 29 矢野貴章
FW 77 西野太陽
監督
米山篤志
