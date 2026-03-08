[3.8 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節](ギオンス)

※14:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 5 加藤大育

DF 16 高野遼

DF 19 沖田空

DF 37 山内琳太郎

MF 4 島川俊郎

MF 7 棚橋尭士

MF 8 神戸康輔

MF 10 中山陸

MF 24 杉本蓮

FW 9 佐々木快

控え

GK 22 杉本大地

DF 2 綿引康

DF 3 ピトリック

DF 18 三鬼海

MF 6 徳永裕大

MF 15 前田泰良

MF 17 竹内崇人

MF 23 田鎖勇作

FW 11 武藤雄樹

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト

[栃木SC]

先発

GK 71 猪越優惟

DF 4 佐藤祥

DF 5 柳育崇

DF 25 岩崎博

MF 7 川名連介

MF 13 大曽根広汰

MF 17 杉森考起

MF 40 食野壮磨

MF 47 吉野陽翔

MF 81 中野克哉

FW 80 オタボー・ケネス

控え

GK 31 鹿野修平

DF 6 阿部海斗

DF 24 田端琉聖

MF 27 永井大士

FW 9 近藤慶一

FW 29 矢野貴章

FW 77 西野太陽

監督

米山篤志