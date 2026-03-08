【テニス速報】 BNPパリバ・オープン 第4日 ジャン シンユー / ウルリッケ エイケリ vs ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ
BNPパリバ・オープン
大会期間：2026年3月6日～2026年3月15日
開催地：アメリカ インディアンウェルズ
コート：ハード（屋外）
結果：[ジャン シンユー / ウルリッケ エイケリ] 1 - 2 [ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ]
BNPパリバ・オープン第4日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、女子ダブルス1回戦で、ジャン シンユー / ウルリッケ エイケリと第2シードのガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが対戦した。
第1セットはジャン シンユー / ウルリッケ エイケリが7-5で先取。第2セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが6-3で奪い返すと、第3セットもガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが10-5で制し、ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-08 13:12:05 更新