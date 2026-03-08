この記事をまとめると ■エンケイが2026年からマクラーレンF1の公式サプライヤーとしてF1に復帰 ■両者は新レギュレーション導入を機に関係を再開 ■鍛造マグネシウムホイールを供給する予定となっている

日本のモノづくりが世界の舞台で輝く

静岡県浜松市に本拠を構えるホイールメーカー、エンケイは3月5日、2026年シーズンよりマクラーレンF1チームのオフィシャルサプライヤーとして、F1への復帰を発表した。エンケイとマクラーレンの関係は1995年に始まり、2021年まで26年間続いた。近年のF1におけるホイール標準化により技術提携を一時休止していたが、2026年からの新レギュレーション導入を機に、両者は再び手を組むことになった。

エンケイがF1で供給するのは、鍛造マグネシウム製レーシングホイールだ。極限のレース条件下で求められる強度、軽量化、剛性、耐久性において、マシンのポテンシャルを最大限に引き出すことが期待されている。マクラーレンのエグゼクティブ・ディレクター、ニール・ホールディ氏は「エンケイのモータースポーツにおける技術的卓越性と高性能への注力は、MCL40をサーキットに送り出す上で重要な役割を果たす」とコメントしている。

エンケイの三浦信社長は「1995年から2021年までマクラーレンF1チームと共に歩んだ26年間は、エンケイにとってかけがえのない歴史のひとコマでした。ふたたび世界最高峰の舞台でエンケイホイールの真価をアピールできる機会を得ることになりました」と述べ、F1復帰への意気込みを示した。

エンケイとF1の関係は、単なるサプライヤー契約以上の意味をもつ。同社は1990年代から2000年代にかけて、マクラーレン以外にもミナルディ、ジョーダン、BAR、ルノーなど、複数のF1チームにホイールを供給してきた実績がある。日本のホイールメーカーとして、世界最高峰のモータースポーツで技術を磨き、その成果を市販製品にフィードバックしてきたのだ。

F1のイメージを市販モデルに落とし込んだ製品として、象徴的な存在が「RPF1」だ。1999年に発売されたこのホイールは、モータースポーツ愛好家のみならず、ドレスアップシーンでも高い評価を得てきた。軽量かつ高剛性という特性は、サーキット走行だけでなく、ストリートでのスポーツ走行においても優位性を発揮する。RPF1の人気は、発売から25年以上経過した現在もエンケイのラインアップの中核を担い続けていることが証明している。

F1から得られた技術を市販製品に還元するという姿勢は、エンケイのアイデンティティといえる。今回のマクラーレンとの提携再開により、2026年以降のF1で得られる新しい知見が、将来の市販ホイール開発にどのように活かされるかは注目に値するだろう。

2026年のF1は、新レギュレーションにより大きな技術的転換点を迎える。パワーユニットの刷新、空力規則の変更、そしてホイールも含めた車体設計の見直しが行われるのだ。この変革期において、エンケイが再びF1に参入する意義は大きい。

マクラーレンは2024年シーズンにコンストラクターズチャンピオンを獲得し、2025年シーズンはコンストラクターズ、ドライバーズの両タイトルを制した。エンケイのホイールを装着したマクラーレンが、2026年シーズンにどのような戦いを見せるのか。日本のホイールメーカーの技術が、ふたたび世界の頂点を目指す挑戦が始まろうとしている。