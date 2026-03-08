『豊臣兄弟！』［Alexandros］磯部寛之が長宗我部元親役でドラマ初出演！ 新キャスト発表
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）の追加キャストが発表。四国の雄・長宗我部元親をドラマ初出演の磯部寛之（［Alexandros］）が演じるほか、和田正人、マギー、味方良介、阿部亮平、伊礼彼方、池内万作が出演する。磯部、味方、伊礼は大河ドラマ初出演。
【写真】和田正人、マギー、味方良介、阿部亮平、伊礼彼方、池内万作が演じるクセ強キャラたち
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本は八津弘幸。
このたび、のちに秀長と秀吉が対峙する強大な敵・長宗我部元親（ちょうそかべ・もとちか）を、磯部寛之が演じることが明らかとなった。ロックバンド［Alexandros］のメンバーである磯部は初のドラマ出演にして、大河の重要な役を担う。併せて、堺の商人や将軍足利義昭の側近、浅井家家臣など、一筋縄ではいかない人々を演じるキャストも発表された。
磯部が演じる土佐（現在の高知県）の戦国武将・長宗我部元親は、元は信長と同盟を結んでいたが、やがて四国の有力な大名となり、織田氏と対立。秀長と秀吉は、のちに元親と大戦を構えることになる。
磯部は「普段はバンド（［Alexandros］）でベースを弾いておりますが、この度は大変稀有なご縁を頂き誠に光栄に思っております」とコメント。
撮影に臨み「昔から撮影の裏側等を映したメイキング映像を観るのが好きなので、セットに入った時はその精巧さや、スタジオ内にも関わらず真昼間を再現する照明等、裏まで入って隅々見て回りたいくらい興奮しました」と感想を。「この歳になってこんなにも新しく、刺激的な挑戦をさせて頂ける事、本当に有り難く思っております」と言葉を寄せている。
和田正人は堺の豪商・今井宗久（そうきゅう）を演じる。商人たちによる自治組織・会合衆の一人。信長をはじめ戦国大名と深いかかわりを持つ。茶人としても知られ、千利休、津田宗及とともに茶の湯の三大宗匠と称される人物だ。
マギーが演じるのは、堺の豪商で茶人の津田宗及（そうぎゅう）。上洛した信長は、会合衆に多額の矢銭（軍用金）を要求。会合衆の中心人物であった宗及は対応を迫られる。
味方良介は、室町幕府の将軍に仕えた奉公衆・三淵藤英（みぶち・ふじひで）を演じる。側近として、義昭の将軍職就任のために奔走。義昭と信長の関係が悪化していく中、義昭に献身的に仕える。
阿部亮平が演じるのは、近畿で一大勢力を誇った三好氏の重臣・三好三人衆の一人・石成友通（いわなり・ともみち）。松永久秀とは深い因縁がある。信長が上洛すると激しく抵抗し…。
伊礼彼方は、浅井長政の重臣・遠藤直経（なおつね）を演じる。長政が市をめとって信長と同盟を結んだことを快く思っておらず、長政の父・久政とともに織田を排除すべく動く。
池内万作が演じるのは、越前の戦国大名・朝倉氏の一門で、義景の従弟・朝倉景鏡（かげあき）。織田信長を警戒し、越前を守るべく浅井長政に働きかけるが…。
制作統括の松川博敬チーフプロデューサーは「今回発表させていただく皆さんに共通するキーワードは『クセ強キャラ』。戦国ファンが熱い期待をよせる土佐の雄・長宗我部元親をはじめ、これから兄弟が京や堺で遭遇する魑魅魍魎（ちみもうりょう）の面々たち。来週から始まる第3章「信長上洛編」もぜひご期待ください！」と言葉を寄せている。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■磯部寛之
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
皆さまこんにちは。磯部寛之と申します。普段はバンド（［Alexandros］）でベースを弾いておりますが、この度は大変稀有なご縁を頂き誠に光栄に思っております。
長宗我部元親を演じさせて頂く事を知った時は正直申し上げて、スカイダイビングでセスナ機から飛び降りた際、その標高が高すぎて（4000mでした）逆に怖さをあまり感じなかった事を思い出しました。現実味が湧かないと申しますか。その後改めて長宗我部元親及び彼を取り巻く戦国〜安土桃山時代の勉強をし、日を追うごとにこの歴史の重要な一部を担う事の現実味を噛かみ締め、日々向き合っております。
オファーを頂いた直後に高知県へ赴き、長宗我部元親のお墓参りをしご挨拶もさせて頂きました。土佐のコンビニエンスストアに長宗我部元親ライターが売られているのを発見した際には、改めて彼の人気を肌で感じ身が引き締まる思いでした。
脚本家八津さんの描く長宗我部元親を、全身全霊、全力で演じさせて頂く所存でございます。何卒宜しくお願い申し上げます。
――実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。
元々昔から撮影の裏側等を映したメイキング映像を観るのが好きなので、セットに入った時はその精巧さや、スタジオ内にも関わらず真昼間を再現する照明等、裏まで入って隅々見て回りたいくらい興奮しました。
メイクさんには時代に合わせた肌の色調やメイクの特徴等色々と教えて頂き、衣装さんにも時代に合わせた生地や甲冑、そしてそれらの着こなし方等を教えて頂きながら着ています。全てが輝いて見えます。同時に、月並みに聞こえてしまうかもしれませんが、想像通りのアウトプットをする事の難しさを改めて感じました。これは音楽をやっていても同じなのですが、こう弾いたつもりなのに後から聴くとそう聴こえない…、といった誤差を、音楽の世界では15年のキャリアの中で日々埋めていっておりますが、お芝居となると当然また一からな訳でして。中々悔しい思いです。悔しいですが、幸せです。引き続き精進致します。
この歳になってこんなにも新しく、刺激的な挑戦をさせて頂ける事、本当に有り難く思っております。
■和田正人
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
「豊臣兄弟！」の制作が発表された際「これは期待値の高い大河ドラマがきたぞ」と、視聴者として楽しみにしておりましたが、のちに出演が決まると、そんな呑気な気分は何処へ。「楽しみを返せ」と言わんばかりの、重圧だけがのしかかる日々を過ごしております。戦国の世を先見の明と見事な渡世術で出世していく今井宗久を見習い、偉い人たちに頭を下げつつ、与えられた役割を全うして行きたく思います。
――実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。
茶道の所作の中でも、帛紗（ふくさ）さばきに茶の湯の熟練度があらわれると考え、撮影前には何処へ行く時も必ず帛紗を持ち歩き、ひたすら練習を重ねて参りました。いざ撮影に入って所作を披露したものの、そこはカメラで押さえて貰えず。茶の湯の世界と同じく、大河ドラマの世界の奥深さを痛感しました。まだまだ先は長いので、何処かで必ず絵に残せる所作を披露したく思います。
■マギー
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
マネージャーから「『豊臣兄弟！』で茶人の〜」と聞いたときは、二人が立ち寄るお茶屋の主人の役かなぁと思ったら、なんと堺の豪商、時代を暗躍する大物茶人、津田宗及役とは！ 撮影では持ち前の小物感が出ないよう、衣装スタッフの力も借りて、あらん限りの貫禄を絞り出しました。歴史を紐解けば、終盤まで出る可能性もある？ 私自身はその機会を待ち望んでおります。
■味方良介
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
幼い頃から観てきた大河ドラマの世界に出演することは、映像作品に携わるようになってから抱いてきた目標の一つでもあり、大変ありがたく感じました。三淵藤英には「主君第一」という印象があり、将軍という存在を信じて邁進する人物だと受け止めています。その姿勢を、『豊臣兄弟！』の世界観の中で丁寧に表現できればという思いで臨みました。
――実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。
史料が多く残されている人物ではないため、台本を軸にしながら、時代背景や当時の状況、立場を踏まえて人物像を組み立てていきました。撮影期間は限られていましたが、学生時代からの友人が主演を務める作品の現場に立ち、その姿を近くで見られたことは印象に残っています。貴重な経験をさせていただいたと感じています。
■阿部亮平
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
2年連続で大河ドラマに出演させて頂くことになり、とても驚いたと共に、今回は初めて挑む戦国時代作品という事で、どんな役を演じられるのかとても期待が膨らみました！
――実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。
今作では私自身初めて馬に乗るシーンがあるという事になり、まずは馬に乗る練習からとなりました。見ているのと違い、実際に馬に乗ってみるとこんなにも難しいのかと。練習初日の後には、お尻の痛さと、足の筋肉痛にひどく襲われたのを今でも覚えています。けれどそれと同時に、馬に乗るのが慣れてくるとこんなにも楽しいんだと感じました。
■伊礼彼方
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
朝ドラ『らんまん』を経験して以来すっかり映像芝居の面白さに魅了され、映像へのシフトチェンジを試みている時に、まさか飛び込んできた念願の大河ドラマ出演。一気に夢が叶いました。これほど嬉しいものはありません。
――実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。
舞台での時代劇経験はあるのでさほど苦労しないと思っていましたが、甲冑と鎧兜の息苦しさにはびっくりしました。武士はこれで戦っていたのかと想像するだけで頭が下がります。乗馬の稽古もさせて頂き、初体験のことも多々ありましたが、細かいところは所作の先生のご指導、共演シーンでは榎木孝明さんが歴史に基づいたアドバイス等を下さり意味を深めることができました。演技以外にもたくさんの事を学ばせて頂けた撮影現場です。感謝の気持ちでいっぱいです。
■池内万作
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
朝倉景鏡は世間では「卑劣な裏切り者」のような印象を持たれているようですが、そこがなんとも「おもしろそう」だと思いました。
――実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。
戦国時代の武士はどのような倫理観や死生観を持っていたのだろうか、それは今の自分たちとはまるで異なるものなのか、やはり人間っていつの時代も変わらないと思うのか。そんなことを考えていたような気がします。あと久しぶりに着た甲冑が重かった（笑）。
【写真】和田正人、マギー、味方良介、阿部亮平、伊礼彼方、池内万作が演じるクセ強キャラたち
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本は八津弘幸。
磯部が演じる土佐（現在の高知県）の戦国武将・長宗我部元親は、元は信長と同盟を結んでいたが、やがて四国の有力な大名となり、織田氏と対立。秀長と秀吉は、のちに元親と大戦を構えることになる。
磯部は「普段はバンド（［Alexandros］）でベースを弾いておりますが、この度は大変稀有なご縁を頂き誠に光栄に思っております」とコメント。
撮影に臨み「昔から撮影の裏側等を映したメイキング映像を観るのが好きなので、セットに入った時はその精巧さや、スタジオ内にも関わらず真昼間を再現する照明等、裏まで入って隅々見て回りたいくらい興奮しました」と感想を。「この歳になってこんなにも新しく、刺激的な挑戦をさせて頂ける事、本当に有り難く思っております」と言葉を寄せている。
和田正人は堺の豪商・今井宗久（そうきゅう）を演じる。商人たちによる自治組織・会合衆の一人。信長をはじめ戦国大名と深いかかわりを持つ。茶人としても知られ、千利休、津田宗及とともに茶の湯の三大宗匠と称される人物だ。
マギーが演じるのは、堺の豪商で茶人の津田宗及（そうぎゅう）。上洛した信長は、会合衆に多額の矢銭（軍用金）を要求。会合衆の中心人物であった宗及は対応を迫られる。
味方良介は、室町幕府の将軍に仕えた奉公衆・三淵藤英（みぶち・ふじひで）を演じる。側近として、義昭の将軍職就任のために奔走。義昭と信長の関係が悪化していく中、義昭に献身的に仕える。
阿部亮平が演じるのは、近畿で一大勢力を誇った三好氏の重臣・三好三人衆の一人・石成友通（いわなり・ともみち）。松永久秀とは深い因縁がある。信長が上洛すると激しく抵抗し…。
伊礼彼方は、浅井長政の重臣・遠藤直経（なおつね）を演じる。長政が市をめとって信長と同盟を結んだことを快く思っておらず、長政の父・久政とともに織田を排除すべく動く。
池内万作が演じるのは、越前の戦国大名・朝倉氏の一門で、義景の従弟・朝倉景鏡（かげあき）。織田信長を警戒し、越前を守るべく浅井長政に働きかけるが…。
制作統括の松川博敬チーフプロデューサーは「今回発表させていただく皆さんに共通するキーワードは『クセ強キャラ』。戦国ファンが熱い期待をよせる土佐の雄・長宗我部元親をはじめ、これから兄弟が京や堺で遭遇する魑魅魍魎（ちみもうりょう）の面々たち。来週から始まる第3章「信長上洛編」もぜひご期待ください！」と言葉を寄せている。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
新キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■磯部寛之
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
皆さまこんにちは。磯部寛之と申します。普段はバンド（［Alexandros］）でベースを弾いておりますが、この度は大変稀有なご縁を頂き誠に光栄に思っております。
長宗我部元親を演じさせて頂く事を知った時は正直申し上げて、スカイダイビングでセスナ機から飛び降りた際、その標高が高すぎて（4000mでした）逆に怖さをあまり感じなかった事を思い出しました。現実味が湧かないと申しますか。その後改めて長宗我部元親及び彼を取り巻く戦国〜安土桃山時代の勉強をし、日を追うごとにこの歴史の重要な一部を担う事の現実味を噛かみ締め、日々向き合っております。
オファーを頂いた直後に高知県へ赴き、長宗我部元親のお墓参りをしご挨拶もさせて頂きました。土佐のコンビニエンスストアに長宗我部元親ライターが売られているのを発見した際には、改めて彼の人気を肌で感じ身が引き締まる思いでした。
脚本家八津さんの描く長宗我部元親を、全身全霊、全力で演じさせて頂く所存でございます。何卒宜しくお願い申し上げます。
――実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。
元々昔から撮影の裏側等を映したメイキング映像を観るのが好きなので、セットに入った時はその精巧さや、スタジオ内にも関わらず真昼間を再現する照明等、裏まで入って隅々見て回りたいくらい興奮しました。
メイクさんには時代に合わせた肌の色調やメイクの特徴等色々と教えて頂き、衣装さんにも時代に合わせた生地や甲冑、そしてそれらの着こなし方等を教えて頂きながら着ています。全てが輝いて見えます。同時に、月並みに聞こえてしまうかもしれませんが、想像通りのアウトプットをする事の難しさを改めて感じました。これは音楽をやっていても同じなのですが、こう弾いたつもりなのに後から聴くとそう聴こえない…、といった誤差を、音楽の世界では15年のキャリアの中で日々埋めていっておりますが、お芝居となると当然また一からな訳でして。中々悔しい思いです。悔しいですが、幸せです。引き続き精進致します。
この歳になってこんなにも新しく、刺激的な挑戦をさせて頂ける事、本当に有り難く思っております。
■和田正人
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
「豊臣兄弟！」の制作が発表された際「これは期待値の高い大河ドラマがきたぞ」と、視聴者として楽しみにしておりましたが、のちに出演が決まると、そんな呑気な気分は何処へ。「楽しみを返せ」と言わんばかりの、重圧だけがのしかかる日々を過ごしております。戦国の世を先見の明と見事な渡世術で出世していく今井宗久を見習い、偉い人たちに頭を下げつつ、与えられた役割を全うして行きたく思います。
――実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。
茶道の所作の中でも、帛紗（ふくさ）さばきに茶の湯の熟練度があらわれると考え、撮影前には何処へ行く時も必ず帛紗を持ち歩き、ひたすら練習を重ねて参りました。いざ撮影に入って所作を披露したものの、そこはカメラで押さえて貰えず。茶の湯の世界と同じく、大河ドラマの世界の奥深さを痛感しました。まだまだ先は長いので、何処かで必ず絵に残せる所作を披露したく思います。
■マギー
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
マネージャーから「『豊臣兄弟！』で茶人の〜」と聞いたときは、二人が立ち寄るお茶屋の主人の役かなぁと思ったら、なんと堺の豪商、時代を暗躍する大物茶人、津田宗及役とは！ 撮影では持ち前の小物感が出ないよう、衣装スタッフの力も借りて、あらん限りの貫禄を絞り出しました。歴史を紐解けば、終盤まで出る可能性もある？ 私自身はその機会を待ち望んでおります。
■味方良介
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
幼い頃から観てきた大河ドラマの世界に出演することは、映像作品に携わるようになってから抱いてきた目標の一つでもあり、大変ありがたく感じました。三淵藤英には「主君第一」という印象があり、将軍という存在を信じて邁進する人物だと受け止めています。その姿勢を、『豊臣兄弟！』の世界観の中で丁寧に表現できればという思いで臨みました。
――実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。
史料が多く残されている人物ではないため、台本を軸にしながら、時代背景や当時の状況、立場を踏まえて人物像を組み立てていきました。撮影期間は限られていましたが、学生時代からの友人が主演を務める作品の現場に立ち、その姿を近くで見られたことは印象に残っています。貴重な経験をさせていただいたと感じています。
■阿部亮平
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
2年連続で大河ドラマに出演させて頂くことになり、とても驚いたと共に、今回は初めて挑む戦国時代作品という事で、どんな役を演じられるのかとても期待が膨らみました！
――実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。
今作では私自身初めて馬に乗るシーンがあるという事になり、まずは馬に乗る練習からとなりました。見ているのと違い、実際に馬に乗ってみるとこんなにも難しいのかと。練習初日の後には、お尻の痛さと、足の筋肉痛にひどく襲われたのを今でも覚えています。けれどそれと同時に、馬に乗るのが慣れてくるとこんなにも楽しいんだと感じました。
■伊礼彼方
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
朝ドラ『らんまん』を経験して以来すっかり映像芝居の面白さに魅了され、映像へのシフトチェンジを試みている時に、まさか飛び込んできた念願の大河ドラマ出演。一気に夢が叶いました。これほど嬉しいものはありません。
――実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。
舞台での時代劇経験はあるのでさほど苦労しないと思っていましたが、甲冑と鎧兜の息苦しさにはびっくりしました。武士はこれで戦っていたのかと想像するだけで頭が下がります。乗馬の稽古もさせて頂き、初体験のことも多々ありましたが、細かいところは所作の先生のご指導、共演シーンでは榎木孝明さんが歴史に基づいたアドバイス等を下さり意味を深めることができました。演技以外にもたくさんの事を学ばせて頂けた撮影現場です。感謝の気持ちでいっぱいです。
■池内万作
――出演のオファーを受けたときの率直な思いをお願いします。
朝倉景鏡は世間では「卑劣な裏切り者」のような印象を持たれているようですが、そこがなんとも「おもしろそう」だと思いました。
――実際に撮影に入ってみてのご感想を教えてください。
戦国時代の武士はどのような倫理観や死生観を持っていたのだろうか、それは今の自分たちとはまるで異なるものなのか、やはり人間っていつの時代も変わらないと思うのか。そんなことを考えていたような気がします。あと久しぶりに着た甲冑が重かった（笑）。