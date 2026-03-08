３月８日の国際女性デーを記念して開催される「ＨＡＰＰＹ ＷＯＭＡＮ ＦＥＳＴＡ ２０２６」のオープニングセレモニーが８日、東京・渋谷の国際連合大学で行われ、歌手の倉木麻衣らが出席した。

今イベントは今年で１０周年。倉木は「ＨＡＰＰＹ ＷＯＭＡＮ」プロジェクトのテーマソング「ＷＥ ＡＲＥ ＨＡＰＰＹ ＷＯＭＥＮ」を手がけている。楽曲は女性たちとのワークショップを通じて制作されたが「私も初めての経験だった。歌詞を募集して、みんなの思いをぎゅっと込めてそれを歌にするということが、私にとってもすごく自信とエールをいただけたワークショップだった」と振り返った。

今回の１０周年を機に、この楽曲を文化的コミュニケーションツールとして国内外に展開し、教育機関・市民団体・文化機関などで活用可能な社会啓発プログラムとして広げていくことを目指していくという。倉木は「社会貢献って難しいことだと捉えがちなんですけど、少しの愛が広がって、より良くなっていくと信じている。無条件の愛が広がって世界に発信できたら」と思いを込めた。

トーク終了後には実際に同曲をパフォーマンス。来場者に振り付けをレクチャーし、美声を響かせていた。