お笑い芸人のくまだまさしさんが自身のＸを更新。

Ｘについて、自身の思いを綴っています。

くまだまさしさんは「最近くまだのX離れが加速している」と、投稿。



続けて「Xを開けばイヤなニュース、イヤな投稿が多くなってる気がする」と、記しました。



そして「エゴサーチをしても不具合で何〜も見れない ダメだダメだダメだダメだダメだ〜 よ〜し！！ならばXの投稿逆に頑張ろう」と、綴りました。









更に、続く投稿で、くまだまさしさんは「さぁ〜みなさん遂に遂に、くまだまさしがX認証マーク付けましたよフォ〜（取り消されなければ）と、自身のＸのプロフィール画像をアップ。



続けて「やる気を、やる気を出さなければ よーしX頑張ります」と、その思いを綴っています。



この投稿にファンからは「おー！くまだまさしさんのペースでゆるっとぬるっとお願いします」・「おー燃えてござっさる」・「やった〜 やる気かっこいいです 楽しいX待ってます」などの反響が寄せられています。





【 くまだまさしさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

芸人

生年月日：1973年07月26日

身長/体重：170cm /85kg

血液型：A型

出身地：東京都 荒川区

趣味：子供と遊ぶ事/小道具作り

出身/入社/入門：1996年 NSC東京校 2期生



