理事を務めていた山形市の学校法人のうその議事録を作り、お金を借り入れたり別の法人の債務を肩代わりさせ、学校法人に約4200万円の損害を与えたとして逮捕された男の身柄がきょう、山形地方検察庁に移されました。

きょう送検されたのは、今月6日、背任と有印私文書偽造・同行使の疑いで逮捕された、和歌山県紀の川市の自称・不動産管理業、金田充史容疑者（54）です。

警察によりますと、金田容疑者は山形市の学校法人の理事を務めていた2021年8月ごろ、他の理事らと共謀し、債務担保として学校法人が所有する土地や建物の抵当権を設定することを全員一致で承認したとするうその理事会議事録を作成し、東京都内の債権法人に提出。

債権法人から学校法人の名義で約1000万円を借り入れたほか、自身が実質的に経営する東京都内の医療法人が抱えていた約3200万円の債務を学校法人に負担させ、合わせて約4200万円の損害を与えた疑いが持たれています。

警察は捜査に支障があるとして、認否について明らかにしていません。警察は事件の詳しいいきさつについて調べを進めています。