¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¤Îº¢¤Ï¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×ÅÄÃæÁï¤¬£²ÅÙÌÜ¤Î²¤½£Ä©Àï¡£Æ±¤¸¡È¥¿¥Ê¥«¡É¤ÇÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ö°ã¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÚÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Û
¡¡2026Ç¯£±·î¤Î²¤½£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ë¡¢J¥ê¡¼¥°¤«¤é²¤½£Ä©Àï¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿Áª¼ê¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬£±Éô¤ØÉë¤¡¢¤¤¤¤Ê¤êÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®¸ù¼Ô¤â¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²¤½£¤ÇÉÛÀÐ¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ô¸¶Íù²»¡ÊAZ)¡¢ã·Æ£½ÓÊå¡Ê¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¼ê¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤ÏÍÍ¡¹¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î²¤½£°ÜÀÒ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÄÃæÁï¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î2002Ç¯²Æ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¤Î¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£ºÇ½é¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÓÃæ¤«¤é½ÐÈÖ¤ò¼º¤¤¡¢£±Ç¯¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¡£Âç¤¤ÊºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é£²Ç¯È¾¤Î´Ö¤Ë¾ÅÆî¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢2025Ç¯£··î¤Ë¤ÏE-£±Áª¼ê¸¢¡ÊÎ¶¿Î¡Ë¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ãå¼Â¤ËÉ¾²Á¤ò°ú¤¾å¤²¡¢º£²ó¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹£²Éô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£±·î16Æü¤Î¥Ó¡¼¥ì¥Õ¥§¥ë¥ÈÀï¤«¤é¤Û¤Ü¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë23ºÐ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¡¢¿·Å·ÃÏ¹Ô¤¤Î·Ð°Þ¤ä¸½¾õ¡¢º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡Ö¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤ÏÆüËÜ¿©¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¤¢¤Ã¤ÆÀ¸³è¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»ÜÀßÌÌ¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÏºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¢¥ó¥Õ¥¡¥ó¥°¡Ë´ÆÆÄ¤â¥³¡¼¥Á¤â´ðËÜÅª¤Ë¥É¥¤¥Ä¸ì¤·¤«Ãý¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¥É¥¤¥Ä¸ì¤Î´®Ç½¤Ê¡Ê¥¢¥Ú¥ë¥«¥ó¥×¡Ë¿¿Âç·¯¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Îý½¬ÆâÍÆ¤È¤«Àï½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÝÌõ¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Î»þ¤âÅÏÊÕ¹ä¡Ê¸½¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë·¯¤¬¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï±Ñ¸ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ä·¯¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤è¤¯¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþ¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÅÄÃæ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¸À¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°Û¹ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Ì¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢±óÎ¸¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡ØÆüËÜ¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤»ÑÀª¡Ù¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÍ×µá¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¸À¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¤Îº¢¤ÏÀµÄ¾¡¢¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¶¯µ¤¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈà¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ£²¤ÄÌÜ¤Î°Û¹ñ¤ÇÎÏ¶¯¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÅÄÃæ¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÃÊ³¬¤«¤é¡Ö¤â¤¦£±²ó¡¢²¤½£¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²Ç¯È¾¤È¤¤¤¦·îÆü¤Î·Ð²á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±®¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ä²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤«¤éµ¢¤Ã¤¿»þ¤â¡Ø¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë³¤³°¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢2023Ç¯¤Î²Æ¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¾ÅÆî¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÏÀ¼¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Åç¤«¤éÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¹Åç¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤é¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÆÏ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¡£¾ÅÆî¤«¤é¹Åç¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç³¤³°°ÜÀÒ¤·¤¿Âç¶¶¡ÊÍ´µª¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡Ë·¯¤Î»Ñ¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¡Ê¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¡Ë¥¹¥¥Ã¥Ù¡Ê¸½¡¦¿À¸Í´ÆÆÄ¡Ë¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤»¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆE-£±¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î²¤½£°ÜÀÒ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÄÃæÁï¡Ê¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î2002Ç¯²Æ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¤Î¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£ºÇ½é¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÓÃæ¤«¤é½ÐÈÖ¤ò¼º¤¤¡¢£±Ç¯¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¡£Âç¤¤ÊºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹£²Éô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£±·î16Æü¤Î¥Ó¡¼¥ì¥Õ¥§¥ë¥ÈÀï¤«¤é¤Û¤Ü¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë23ºÐ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¡¢¿·Å·ÃÏ¹Ô¤¤Î·Ð°Þ¤ä¸½¾õ¡¢º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡Ö¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤ÏÆüËÜ¿©¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¤¢¤Ã¤ÆÀ¸³è¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»ÜÀßÌÌ¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÏºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¢¥ó¥Õ¥¡¥ó¥°¡Ë´ÆÆÄ¤â¥³¡¼¥Á¤â´ðËÜÅª¤Ë¥É¥¤¥Ä¸ì¤·¤«Ãý¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¥É¥¤¥Ä¸ì¤Î´®Ç½¤Ê¡Ê¥¢¥Ú¥ë¥«¥ó¥×¡Ë¿¿Âç·¯¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Îý½¬ÆâÍÆ¤È¤«Àï½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÝÌõ¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Î»þ¤âÅÏÊÕ¹ä¡Ê¸½¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë·¯¤¬¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï±Ñ¸ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ä·¯¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤è¤¯¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþ¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÅÄÃæ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¸À¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°Û¹ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Ì¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿Á°²ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢±óÎ¸¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡ØÆüËÜ¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤»ÑÀª¡Ù¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÍ×µá¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¸À¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¤Îº¢¤ÏÀµÄ¾¡¢¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¡¢¶¯µ¤¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈà¤ÏÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ£²¤ÄÌÜ¤Î°Û¹ñ¤ÇÎÏ¶¯¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÅÄÃæ¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÃÊ³¬¤«¤é¡Ö¤â¤¦£±²ó¡¢²¤½£¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²Ç¯È¾¤È¤¤¤¦·îÆü¤Î·Ð²á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±®¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ä²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤«¤éµ¢¤Ã¤¿»þ¤â¡Ø¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë³¤³°¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢2023Ç¯¤Î²Æ¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¾ÅÆî¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÏÀ¼¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Åç¤«¤éÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¹Åç¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤é¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÆÏ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¡£¾ÅÆî¤«¤é¹Åç¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç³¤³°°ÜÀÒ¤·¤¿Âç¶¶¡ÊÍ´µª¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¡Ë·¯¤Î»Ñ¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¡Ê¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¡Ë¥¹¥¥Ã¥Ù¡Ê¸½¡¦¿À¸Í´ÆÆÄ¡Ë¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤»¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆE-£±¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£