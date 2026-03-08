モデルで実業家のMALIA.（43）が8日、自身のインスタグラムを更新。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、中東情勢が懸念される中、移住先のアラブ首長国連邦（UAE）のドバイから退避した先は香港だったことを明かした。

5日の投稿で、ドバイから離れたことを明かしていたMALIA.。その後の投稿で、退避先は日本でないとしていた。

この日、「Dubai → HK 奇跡的に飛んだフライトは、香港便でした」と報告。「元々、春休みは香港を経由してから東京に帰る予定だったわたし達ですが、緊急事態になり、すぐに香港のお友達に連絡しました。『スケジュールは大丈夫だから、飛べるならすぐおいで。』と言ってくれて、当初の予定よりも1週間以上早く、香港に到着しました」と明かした。

「到着した日は深夜だったので、まずはゆっくり休ませてもらって、次の日からは「こども達が楽しいこと」をたくさん提案してくれて、色々な場所に連れて行ってもらいました」とした。

「こども達は赤ちゃんの頃からの幼馴染。わたし達も10代からの仲ですが」と友人との関係について触れ、「お互い海外に引越してからは頻繁に会うことも減り、最後にゆっくり会ったのは去年の6月だったの。やっと会えた心友との時間に、心も身体も癒されました」と記した。

「困った時に「おいで」と言ってくれる人がいること。それがどれだけ心強いことなのか、噛み締めてる」とつづった。

MALIA.は01年にサッカー元日本代表DF田中隼磨氏と結婚して02年8月に長男を出産するも04年に離婚。翌05年に山本“KID”徳郁さんと再婚して1男1女をもうけたが、09年に再び離婚。15年元日にはJリーガーMF佐藤優平と3度目の結婚をするも17年3月に離婚。元Jリーガーでモデルの三渡洲舞人と17年11月に4度目の結婚をして18年8月に第4子となる男児を出産したが、19年4月に離婚を発表した。23年12月には初孫が誕生している。